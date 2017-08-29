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Mircea Lucescu’nun sözlerine NTV Spor yorumcusu Mert Aydın’dan sert yanıt

NTV Spor yorumcusu Mert Aydın, Mircea Lucescu'nun, Oğuzhan tercihi ile ilgili "Sadece aptallar fikrini değiştirmez" sözlerine Twitter'dan "Bir Mikronezya atasözü: Sadece aptallar aptalca açıklamalara inanırlar" ifadeleriyle yanıt verdi.
21:0229 Ağustos 2017
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Mircea Lucescu’nun sözlerine NTV Spor yorumcusu Mert Aydın’dan sert yanıt

Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu’nun düzenlediği basın toplantısı geniş yankı uyandırdı. Lucescu’nun Oğuzhan ve Arda açıklamaları gündeme damga vururken deneyimli çalıştırıcının en çarpıcı sözü, “Sadece aptallar fikrini değiştirmez” oldu.

29 Ağustos 2017 Mircea Lucescu basın toplantısı düzenledi İlgili Haberi Oku

Lucescu, Oğuzhan tercihinde hatalı olduğunu bu sözlerle ifade ederken bir çok yorumcu ve futbolsever bu açıklamadan tatmin olmuş değil. Bu yorumcular arasında en sert tepkiyi gösteren ise NTV Spor yorumcusu Mert Aydın oldu. Mert Aydın kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Bir Mikronezya atasözü: Sadece aptallar aptalca açıklamalara inanırlar.” ifadelerine yer vererek Lucescu’nun sözüne atıfta bulundu. Aydın’ın bu paylaşımı kısa süre içinde yüzlerce kez beğenildi ve yeniden paylaşıldı.

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Etiketler
mert aydın Mircea Lucescu Türkiye A Milli Futbol Takımı
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