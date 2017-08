Milyon dolarlık atlar İstanbul’da

Longines Uluslararası Yarış Festivali 2-3 Eylül tarihlerinde Veliefendi Hipodromu’nda gerçekleştirilecek.

Türkiye Jokey Kulübü tarafından köklü saat markası Longines ortaklığıyla düzenlenen Longines Uluslararası Yarış Festivali, 2-3 Eylül tarihlerinde Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek. Bu kapsamda koşacak milyon dolarlık atlar, Atatürk Havaalanı ve Sabiha Gökçen Havaalanı'ndan Türkiye'ye giriş yapmaya başladı. İngiltere ve Fransa'dan MNG Kargo uçağıyla gelen 15 at, Atatürk Havalaanı'na 30 Ağustos Çarşamba günü saat 08.30'da iniş yaparak Veliefendi Hipodromu'na doğru yola çıkacak. İngiltere'den Janah özel uçağıyla gelecek 7 at, 31 Ağustos Perşembe günü sabah saat 06.00'da Sabiha Gökçen Havaalanı'ndaki kargo binası önüne iniş yapacak. 1 Eylül Cuma günü Lufthansa Cargo uçağıyla gece saat 01.15'te Atatürk Havaalanı'na gelecek 2 at ise Sistem Lojistik kargo binası önüne iniş yapacak.