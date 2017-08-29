Maria Sharapova’nın mutluluk gözyaşları!

ABD Açık Tenis Turnuvası'nda Rus raket Maria Sharapova, Romanyalı raket Simona Halep, 2-1 mağlup etmeyi başardı. Sharapova maç sonunda duygusal anlar yaşadı.

ABD Açık Tenis Turnuvası 2017’de dünya sıralamasında ikinci olan Romanyalı raket Simona Halep, Rus rakibi Maria Sharapova ile Arthur Ashe Stadyumu’nda karşılaştı.

Rus raket Maria Sharapova, Arthur Ashe Stadyumu’ndaki karşılaşmada, dünya sıralamasında ikinci olan Romanyalı rakibi Simona Halep’i 6-4,4-6 ve 6-3’lük setler ile 2-1 mağlup etmeyi başardı. Sharapova maç sonunda duygusal anlar yaşadı.

Bu galibiyet, Geçen yıl 26 Ocak’ta alınan doping numunesinde yasaklı “meldonyum” maddesine rastlandığı için verilen 15 ay doping cezası alan ve Nisan ayında kortlara dönen Sharapova’nın 2016 Avustralya Açık’ın ardından ilk grand slam maçı ve zaferi oldu. Sporcuların asgari 3 turnuvaya katılması ve son 52 haftada 10 puan toplamasını öngören kurallar gereği, Sharapova Ekim 2016’da kadınlar dünya klasmanından çıkarılmıştı.

İlk grand slam şampiyonluğuna 2004’te henüz 17 yaşında Serena Williams karşısında ulaşan Rus tenisçi, WTA organizasyonlarında ise 35 tekler zaferi elde etti. Sharapova, son şampiyonluğunu 2015’te Avustralya’da düzenlenen Uluslararası Brisbane Tenis Turnuvası’nda kazandı. 30 yaşındaki tenisçi, Almanya’da düzenlenen Stuttgart Açık’ta 2012, 2013 ve 2014’te şampiyonluğa uzandı.

Dünya tek kadınlarda 2005’te ilk kez birinci sıraya yükselen Sharapova, 2012 Londra Olimpiyatları’nda ise teklerde gümüş madalyanın sahibi oldu. Sharapova, 2003’ten 2015’e kadar her sene en az bir tekler zaferi elde ederek kadın tenisinin en başarılı isimleri Steffi Graf, Martina Navratilova ve Chris Evert’in ardından bu başarıya ulaştı.

(NTV Spor)

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