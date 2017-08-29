Malatya’da büyük hasret sona erdi

Malatya yeni stadına ligin 5. haftasındaki Bursaspor maçıyla kavuşuyor!

Temeli 2012 yılında atılmasına rağmen çeşitli tarihlerde çalışma takviminde yaşanan aksaklıklardan dolayı henüz futbol müsabakalarına açılamayan Malatya Stadyumu’nda yol ve Passolig alt yapısı kurma çalışmaları sürüyor. Yeni stadyumun, emektar İnönü Stadı’nın elektronik bilet ve güvenlik sistemi alt yapıları söküldüğü için Bursaspor ile oynanacak maça yetişmeme gibi bir ihtimalin söz konusu olmadığı ifade edildi.

İzleyici kapasitesi 27 bin 44 olan Malatya Stadyumu’na Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan alternatif yol tamamlanırken, karayollarının yapımını sürdürdüğü yonca kavşakta ise bağlantı yollarının tamamlandığı ve kavşağın 1 ay içerisinde tamamlanmasının öngörüldüğü ifade edildi.

Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü diğer işlerin ise tamamlanma aşamasına geldiği açıklandı. Süper Lig'in 5. haftasında Malatya'da oynanacak Evkur Yeni Malatyaspor-Bursaspor müsabakasında kapılarını açması planlanan stadyumun geçen haftaki Antalya maçında açılışını engelleyen passolig alt yapısı için de çalışmalar sürüyor.Stat çevresine 3 adet Passolig gişesi kuran Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) görevlendirdiği ekip, kontrol odası kurma çalışmasını ise mesai saatleri dışında da sürdürerek, sistemi bir an önce çalışır hale getirmenin çabasını veriyor.

30 bin metre kablo kullanarak, stat içinde ve dışında 400 kamera ve 20'ye yakın turnikeyi aktif hale getiren ekibe Yeni Malatyaspor Kulübü ve Malatya Büyükşehir Belediyesi personeli de destek veriyor.

Bu arada Malatya Stadyumu’nun Bursaspor maçında açılması dışında başka bir olasılığın bulunmadığı, aksi halde İnönü Stadı'nın Passolig ve güvenlik alt yapısının tamamen devre dışı bırakıldığından Yeni Malatyaspor'un müsabakasını şehir dışında oynamak zorunda kalacağı ifade ediliyor.