Luis Neto İstanbul’a geldi! ‘Sonunda gelme fırsatı yakaladım’

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin yeni transferi Luis Neto, İstanbul'a geldi. Yıldız savunmacı "Umarım güzel bir macera olur" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe’nin, transferi konusunda kendisi ve takımı Zenit ile görüşmelere başladığını duyurduğu profesyonel futbolcu Luis Neto, İstanbul'a geldi.

Portekizli oyuncu Luis Neto, 00.45 sularında Atatürk Havalimanı'na indi. Luis Neto'yu kulüp yetkilileri karşıladı.

Havalimanında ilk açıklamalarını Fenerbahçe TV'ye yapan Luis Neto, “Daha önce görüşmeler sürüyordu, sonunda gelme fırsatını yakaladım. Artık kulübü ve şehri daha yakından tanıyabileceğim. Giuliano ile Rusya'dan tanışıyordum. Bruno ve Raul Meireles ile de tanışıklığımız vardı, güzel şeyler duydum. Umarım güzel bir macera olur ve buradaki maceram mutlu bir şekilde başlar” ifadelerini kullandı.

2013’te 6.5 milyon Euro karşılığında Siena’dan Zenit’e transfer olan 29 yaşındaki oyuncu zaman zaman sağ bek ve ön libero pozisyonlarında da forma giydi.

LUIS NETO KİMDİR?

26 Mayıs 1988 tarihinde Portekiz’in Varzim şehrinde doğan Luis Neto, profesyonel kariyerine 2006 yılında Varzim kulübünde başladı. 2012 yılına kadar Varzim’de forma giyen Neto, 2012’de Siena ile anlaştı.

Portekizli stoper 2013’te 6.5 milyon euro bonservis bedeliyle 2013 yılında Zenit’e transfer oldu. 2013 yılından beri Zenit forması giyen Neto, çıktığı 77 maçta 1 gol attı.

İlk kez 2013 yılında milli olan Neto, Portekiz formasıyla 14 maça çıktı. Neto, asıl mevkisi stoper olmasına karşın zaman zaman sağ bek ve defansif orta saha pozisyonlarında da oynayabiliyor.

Luis Neto, kulüp kariyeri boyunca 271 maça çıkıp 5 gol 2 asist kaydetti.

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