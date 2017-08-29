Jimmy Floyd Hasselbaink Sergen Yalçın’ı anlattı!

Chelsea ve Hollanda Milli Takımı'nın efsane golcüsü Jimmy Floyd Hasselbaink, 2003'te Beşiktaş'ın Chelsea'yi Londra'da yendiği Şampiyonlar Ligi grup maçında Sergen Yalçın'ın defansı öldürdüğünü itiraf etti

Chelsea ve Hollanda Milli Takımı’nın eski gol makinesi Jimmy Floyd Hasselbaink’ten yıllar sonra Beşiktaş ve Sergen Yalçın itirafı geldi.

BeinSports’a açıklamalarda bulunan efsane golcü, “Beşiktaş, Chelsea’yi Stamford Bridge’de yenmişti, o günü hatırlıyor musun?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Çok iyi hatırlıyorum. Beşiktaş’la oynamadan önce Schalke ile karşılaşıp 1-0 kazanmıştık. Ama Beşiktaş’a kaybettik, sanırım 2-0’dı. Sergen gol atmıştı. Büyük oyuncu. Defansı öldürmüştü. Hatırlıyorum.”

Yıldız isim Sergen Yalçın’dan bahsederken yanaklarını şişirerek ‘Sergen büyük oyuncuydu’ dedi. Hasselbaink tek cümle ile Sergen Yalçın’ın hem yeteneklerini hem de futbol oynadığı dönemdeki kilolarını gönderme yaptı.

Şampiyonlar Ligi’nde 1 Ekim 2003’te Londra’da oynanan karşılaşmayı siyah-beyazlı takım Sergen Yalçın’ın golleriyle 2-0 kazanmıştı.

Öte yandan efsane golcü daha önce Galatasaray ve Beşiktaş’tan transfer teklifi aldığını ancak İngiltere’de kalmayı tercih ettiğini anlattı.

Barcelona`nın yeni transferi Ousmane Dembele de `top sektiremeyenlere` katıldı! Borussia Dortmund'dan uzun uğraşlar sonucu Barcelona'ya yaklaşık 150 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle transfer olan Ousmane Dembele, Camp Nou'da kendisi için düzenlenen imza törenine top sektirmedeki başarısızlığı ve ilginç hareketiyle damga vurdu! İlgili Haberi Oku