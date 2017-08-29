Gareth Bale, Manchester United’la transfer görüşmesi yapacak

Real Madrid'de forma şansı bulmakta zorlanan Gareth Bale, Manchester United ile transfer görüşmesi yapmak için milli takım kampından ayrıldı.

SÖZCÜ SKOR DIŞ HABERLER / İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid’in yıldızı Gareth Bale’in, Manchester United ile transfer görüşmesi yapmak için milli takım kampından ayrıldığı öğrenildi.

2013 yılında 101 milyon Euro’ya Tottenham’dan Real Madrid’e transfer olan Bale, teknik direktör Zinedine Zidane tarafından yedek kulübesine mahkum edilmişti.

Bu sezon ligde oynadığı 2 maçta 1 gol, 1 asistlik performansına rağmen taraftarın eleştirileriyle karşılaşan Bale’in takımdan ayrılmayı düşündüğü ve Manchester United’a gitmeye sıcak baktığı belirtildi. Real Madrid`de yeni bir efsane doğuyor; Marco Asensio Real Madrid'in parlayan yıldızı Marco Asensio, Cristiano Ronaldo'nun yokluğunda takımı sırtlarken oynadığı futbolla taraftarların sevgilisi olmayı başardı. İşte Asensio'nun zorluklarla dolu hayat hikayesi ve zirveye yükselişi... İlgili Haberi Oku

Transfer görüşmesi yapması için Bale’in milli takım kampından ayrılmasına izin veren Galler Teknik Direktörü Chris Coleman, “Eğer onun için iyi olacaksa gitmesine izin vereceğim. Joe Ledley yerine oynayabilir. Bu onun geleceğiyle ilgili” ifadelerini kullandı.

Real Madrid’de Cristiano Ronaldo’nun cezalı olmasına rağmen Isco ve Asensio’nun da gerisinde kalan Bale’in 105 milyon Euro’ya Manchester United’a transfer olması bekleniyor.