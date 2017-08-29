Galatasaray’da Sofiane Feghouli takımla çalıştı

Lige fırtına gibi bir giriş yapan Galatasaray, 3 günlük iznin ardından çalışmalarına yeniden başladı. Aslan'da yeni transfer Sofiane Feghouli de takımla birlikte çalıştı.

Galatasaray, Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 4. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına üç günlük aranın ardından yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri yapıldı.

Daha sonra dar alanda pas ve top kapma çalışması üzerinde durulurken devam eden bölümde takım hâlinde pas çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanın ana kısmında ise dar alanda çift kale maç yapıldı. Galatasaray taraftarı Edgar Davids`in paylaşımıyla heyecanlandı İlgili Haberi Oku

Antrenmana Türkiye A Milli Takım kadrosunda bulunan Selçuk İnan, Serdar Aziz ve Tolga Ciğerci, Uruguay Milli Takımı’nda bulunan Fernando Muslera, Norveç Milli Takımı’ndan davet alan Martin Linnes, Senegal Milli Takımı kampında olan Badou Ndiaye, Yeşil Burun Adaları Milli Takımı’nda yer alan Garry Rodrigues, Fas Milli Takımı’ndaki Younes Belhanda ve İsviçre Milli Takımı’nda bulunan Eren Derdiyok katılmadı. Tolga Ciğerci: `Ben işçiyim abi. Golleri de atmaya devam edersem bonus olur` SÖZCÜ'ye röportaj veren Galatasaray'ın sürpriz golcüsü Tolga Ciğerci'den mütevazı açıklama: 'Ben işçiyim abi' İlgili Haberi Oku

FEGHOULİ TAKIMLA ÇALIŞTI

Büyük uğraşlar sonucunda Galatasaray’a imza atan Sofiane Feghouli, antrenmanda takımla beraber çalıştı. Milli Takım arasında eksiklerini gidermek isteyen Cezayirli futbolcu, doktorların da çabasıyla Antalyaspor maçına yetiştirilmeye çalışılıyor.

Sarı-kırmızılılar, Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıkları kapsamında yarın sabah salonda bir çalışma yaptıktan sonra, akşam saatlerinde bir antrenman daha gerçekleştirecek. Galatasaray`da Kwadwa Asamoah için son sefer Cenk Ergün, İtalya'ya gitti. Burada Juventus ile kalan pürüzleri giderecek Sportif Direktör, Ganalı sol bekin transferine son şekli verecek. İlgili Haberi Oku