Galatasaray’da Kwadwa Asamoah için son sefer

Yıldızlarla dolu kadronun çileği olmaya aday Kwadwo Asamoah artık çok yakın. Juventus'un, Ganalı yıldızın yerine düşündüğü Atalanta'nın sol beki Spinazzola, taraftarlara veda etti.
Juve'nin geri alma maddesiyle kiralık yolladığı oyuncu, “Bazı fırsatlar bir kez gelir, Juventus'ta oynamak istiyorum” dedi. Bu gelişme sonrası Asamoah'ın kulüple bağı neredeyse kalmadı.
Transfer görüşmelerini bitirmek için Sportif Direktör Cenk Ergün de dün İtalya'ya gitti. Ergün, taksitlerle 5 milyon Euro dolayında bonservis teklif edip işi kısa sürede bitirecek.