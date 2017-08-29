Galatasaray taraftarı Edgar Davids’in paylaşımıyla heyecanlandı

Futbol dünyasının ikonik futbolcularından Edgar Davids, Twitter'da yaptığı bir paylaşımla Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı. Davids, Aslan'ın gözden çıkardığı Nigel de Jong'la ilgili, "Nigel de Jong'un Ajax'a geri dönmesini bekliyorum" ifadelerini kullandı.