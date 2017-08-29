Galatasaray taraftarı Edgar Davids’in paylaşımıyla heyecanlandı

Hollandalı efsanevi futbolcu Edgar Davids, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı. Sarı-kırmızılıların kadroda düşünmediği orta saha oyuncusu Nigel de Jong’a bir çağrıda bulunan Davids, “Nigel de Jong’un Ajax’a geri dönmesini bekliyorum” ifadelerini kullandı.
Waiting for @NDJ_Official to come back to #ajax
— edgar davids (@esdavids) 29 Ağustos 2017
Galatasaray taraftarı Davids’in bu paylaşımıyla harekete geçerken 32 yaşındaki deneyimli futbolcuyu Davids’in aracılığıyla Ajax’a yolcu etme çabaları da başlamış oldu. Yaz döneminde Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor ve Başkan Dursun Özbek, De Jong’un kadroda düşünülmediğini ifade etmişlerdi.