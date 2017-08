Galatasaray taraftarı Edgar Davids’in paylaşımıyla heyecanlandı

Hollandalı efsanevi futbolcu Edgar Davids, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı. Sarı-kırmızılıların kadroda düşünmediği orta saha oyuncusu Nigel de Jong’a bir çağrıda bulunan Davids, “Nigel de Jong’un Ajax’a geri dönmesini bekliyorum” ifadelerini kullandı.

Waiting for @NDJ_Official to come back to #ajax

