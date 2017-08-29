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Galatasaray taraftarı Edgar Davids’in paylaşımıyla heyecanlandı

Futbol dünyasının ikonik futbolcularından Edgar Davids, Twitter'da yaptığı bir paylaşımla Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı. Davids, Aslan'ın gözden çıkardığı Nigel de Jong'la ilgili, "Nigel de Jong'un Ajax'a geri dönmesini bekliyorum" ifadelerini kullandı.
23:0029 Ağustos 2017
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Galatasaray taraftarı Edgar Davids’in paylaşımıyla heyecanlandı

Hollandalı efsanevi futbolcu Edgar Davids, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı. Sarı-kırmızılıların kadroda düşünmediği orta saha oyuncusu Nigel de Jong’a bir çağrıda bulunan Davids, “Nigel de Jong’un Ajax’a geri dönmesini bekliyorum” ifadelerini kullandı.

Galatasaray taraftarı Davids’in bu paylaşımıyla harekete geçerken 32 yaşındaki deneyimli futbolcuyu Davids’in aracılığıyla Ajax’a yolcu etme çabaları da başlamış oldu. Yaz döneminde Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor ve Başkan Dursun Özbek, De Jong’un kadroda düşünülmediğini ifade etmişlerdi.

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