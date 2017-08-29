Galatasaray, Alexandria “Allie” Quigley’i kadrosuna kattı

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Fenerbahçe'den Alexandria "Allie" Quigley'i kadrosuna kattı.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Fenerbahçe’den Alexandria “Allie” Quigley’i kadrosuna kattı.

Galatasaray resmi sitesinden yapılan açıklamada;

“Birleşik Amerikalı guard yeni sezonda sarı kırmızılı formayı giyecek.

Yeni sezonda Euroleague Women’a geri dönüş yapacak ve yarıştığı her kulvarda şampiyonluk hedefiyle yola çıkacak Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Birleşik Amerikalı guard Alexandria “Allie” Quigley ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

20 Haziran 1986 doğumlu Quigley, NCAA’de DePaul Üniversitesi'nin formasını dört yıl başarıyla giydikten sonra 2008 WNBA Draft’larında 2. tur 22. sıradan seçildi. 1.78 boyundaki tecrübeli oyuncu WNBA kariyerine 2008-09 sezonunda Phoenix Mercury ile başlarken aynı sezonda ilk Avrupa macerasını da yaşadı.

Eski kıtaya ilk adımını Mersin Büyükşehir Belediye ile yapan Quigley, 2009-10 sezonu başında ise Macaristan ekiplerinden Pécs 2010 ile anlaştı. Burada Pecs ile üç sezon geçiren Quigley, Macaristan’da lig ve kupa şampiyonlukları yaşarken Euroleague Women’da da ilk kez sahaya çıktı. Macaristan’da geçirdiği üç sene sonunda Macaristan pasaportu da alan oyuncu 2012 yazında ilk kez Macar Milli Takımı forması giydi. EuroBasket 2015’te Macaristan adına takımının en etkili oyuncusu olan Quigley turnuvayı 17 sayı ve 2.5 asist ortalamalarıyla tamamladı. Avrupa kariyerinde Macaristan dışına ilk olarak Good Angels Kosice ile çıktıktan sonra 2013-2015 seneleri arasında Polonya’da Wisla Can-pack formasını terleten Allie Quigley, 2015 yazında Fenerbahçe ile anlaştı. Quigley, 2016-2017 sezonunda Euroleague Women’da 14.9 sayı, 2.6 ribaund ve 3.7 asist ortalamaları yakaladı.

WNBA’de 2013 yılından bu yana Chicago Sky forması giyen Allie Quigley, hala devam eden sezonda şu ana kadar 16.3 sayı, 3.4 ribaund ve 3.6 asist ortalamaları tutturdu. Takımının 2014 yılında WNBA Finalleri’ne çıkmasındaki en önemli oyunculardan biri olarak, o sezon ilk kez WNBA’de Yılın En İyi Altıncı Kadını seçildi. Bu başarıyı 2015 yılında tekrarladı. 2017’de ilk kez WNBA All-Star olan Quigley, All-Star organizasyonunda düzenlenen üçlük yarışmasını da şampiyon tamamladı.

Asıl pozisyonu şutör guard olsa da 1 ve 3 numaralı pozisyonlarda da görev alabilen Allie Quigley, yüksek oyun zekası ve keskin şutörlüğüyle bilinen bir oyuncu.

Yeni sezonda Galatasaray Ailesi'ne katılan Alexandria “Allie” Quigley’e hoş geldin der, sarı kırmızılı forma altında başarılarla dolu bir sezon geçirmesini dileriz.”

Twitter hesabından yapılan paylaşım: