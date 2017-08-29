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Fransızlardan Trabzonspor’a cevap geldi!

Uzun yıllar Bayer Münih formasını giyen ve 2 sezon önce Wolfsburg’a transfer olup ardından Fransa 1. Lig ekiplerinden Nice’ye transfer olan Brezilyalı stoper oyuncusu Dante Trabzonspor’un yeniden listesine girmişti.
08:1029 Ağustos 2017
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Fransızlardan Trabzonspor’a cevap geldi!

Geçtiğimiz yıllarda da Bordo Mavililerin transfer etmek istediği oyuncu ile menajerler aracılığı ile temas kuran Bordo Mavililere ret cevabı geldi.

YERİNİ DOLDURAMAYIZ

Oyuncu için girişimlerde bulunan Bordo Mavililere Nice'nin “oyuncumuzu vermeyiz. Yerini dolduramayız” diyerek teklifi reddettiği öğrenildi.

TAKIMININ GÖZBEBEĞİ

1.88 metre boyunda olan 33 yaşındaki stoper oyuncusu bu sezon kaptanlık görevini yürüttüğü Nice ile 4'ü Şampiyonlar Ligi Elemeleri olmak üzere 8 mücadelede forma giydi.

Nice'nin geçtiğimiz sezon yakaladığı başarıda büyük pay sahibi olan Brezilyalı 39 maça çıkıp 3 asist yapma başarısı gösterdi.

28 Ağustos 2017 Önder Bülbüloğlu: FIFA süreciyle ilgili PR şirketiyle anlaşıyoruz Trabzonspor Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, 2010-11 yaşanan şike süreciyle ilgili yürüttükleri mücadelede PR şirketiyle anlaştıklarını açıkladı. İlgili Haberi Oku

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