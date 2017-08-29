Fransızlardan Trabzonspor’a cevap geldi!

Geçtiğimiz yıllarda da Bordo Mavililerin transfer etmek istediği oyuncu ile menajerler aracılığı ile temas kuran Bordo Mavililere ret cevabı geldi.
YERİNİ DOLDURAMAYIZ
Oyuncu için girişimlerde bulunan Bordo Mavililere Nice'nin “oyuncumuzu vermeyiz. Yerini dolduramayız” diyerek teklifi reddettiği öğrenildi.
TAKIMININ GÖZBEBEĞİ
1.88 metre boyunda olan 33 yaşındaki stoper oyuncusu bu sezon kaptanlık görevini yürüttüğü Nice ile 4'ü Şampiyonlar Ligi Elemeleri olmak üzere 8 mücadelede forma giydi.
Nice'nin geçtiğimiz sezon yakaladığı başarıda büyük pay sahibi olan Brezilyalı 39 maça çıkıp 3 asist yapma başarısı gösterdi.