Emre Mor, Celta Vigo’ya imzayı attı

Milli futbolcu Emre Mor, İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Transfer döneminde uzun süredir ismi Fenerbahçe ve Inter ile anılan milli futbolcu Emre Mor, 12.5 milyon Euro karşılığında İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo’ya transfer oldu.

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, geçtiğimiz günlerde 20 yaşındaki yıldıza transfer görüşmesi için izin vermişti. Uzun bir süre Inter ve Fenerbahçe ile ismi anılan Emre Mor’un yeni adresi Celta Vigo oldu.

İspanyol basınında genç yıldızın yeni takımı ile sözleşme imzaladığı anların fotoğrafları paylaşıldı.

Emre Mor, Celta Vigo için İspanya`ya gitti! Adı Fenerbahçe ile anılan Emre Mor, Celta Vigo ile sözleşme imzalamak üzere İspanya'ya gitti. Yıldız futbolcunun 5 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor. Celta Vigo'nun 13 milyon euro'luk bonservis bedeli ödeyeceği ve bu rakamın kulüp rekoru olacağı ifade edildi. İlgili Haberi Oku