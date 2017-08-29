Emre Mor, Celta Vigo için İspanya’ya gitti!

Adı Fenerbahçe ile anılan Emre Mor, Celta Vigo ile sözleşme imzalamak üzere İspanya'ya gitti. Yıldız futbolcunun 5 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor. Celta Vigo'nun 13 milyon euro'luk bonservis bedeli ödeyeceği ve bu rakamın kulüp rekoru olacağı ifade edildi.

SÖZCÜ SKOR DIŞ HABERLER / Almanya Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund’da forma giyen Emre Mor’un Celta Vigo’ya transferi an meselesi.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan oyuncunun menajeri Bektaş Demirtaş, “Henüz transfer bitmiş değil ancak görüşüyoruz. Açıklığa kavuşturulması gereken ufak ayrıntılar var” dedi.

Geçtiğimiz sezon 9,6 milyon Euro’ya Nordsjaellend takımından büyük umutlarla transfer edilen Emre Mor için Dortmund Sportif Direktörü Michael Zorc, “Emre büyük bir gelişim potansiyeline sahip, motive ve çok yönlü genç bir oyuncu” demişti.

İspanya ekibi Celta Vigo ile 5 yıllık sözleşme imzalaması beklenen Emre Mor için Borussia Dortmund’a 13 milyon Euro’luk bir bonservis bedeli ödeyeceği ve bu rakamın Celta Vigo’nun ödediği en yüksek bonsevis bedeli olacağı ifade edildi.

İspanya’nın Vigo şehrine giden 20 yaşındaki futbolcu sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak.