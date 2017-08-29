Elaziz Belediyespor – Diyarbekirspor: 2-5

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında Diyarbekirspor, Elaziz Belediyespor'u 5-2 mağlup ederek bir ust tura yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur mücadelesinde Spor Toto 3. Lig 3. Grup ekibi Elaziz Belediyespor, evinde karşılaştığı Spor Toto 2. Lig 2. Gruo ekibi Diyarbekirspor'a 5-2 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Diyarbekirspor bir üst tura yükselirken, Elaziz Belediyespor kupaya veda etti. Edirnespor-Dardanelspor: 3-0 Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur mücadelesinde Bölgesel Amatör Lig ekibi Edirnespor, yağış altında oynanan maçta konuğu Spor Toto 3. Lig takımı Dardanelspor'u 3-0 mağlup etti ve adını bir üst tura yazdırdı. İlgili Haberi Oku

Stat: Elazığ Atatürk

Hakemler: Hamit Basık, Orhan Fahlıoğulları, Yasin Kılıç

Elaziz Belediyespor: Muhammed İbrahim Erbaş, Abdulsamed Tunçay (Onur dk. 36), Emrah Yollu, Volkan Çekiç, Abdullah Temircan, Senad Sancak (Muhammet dk. 46), Muhammed Akyıldız, Ekrem Aydemir (Furkan Camcı dk. 70), Furkan, Adnan Kızılgöz, Okan Sarı

Yedekler: Okan Aytekin, Emre Usta, Batuhan Kaya, Hasan Yılmaz

Teknik Direktör: Hacı Arif Turgut

Diyarbekirspor: İhsan Turgut Kırveli, Mustafa Aydoğdu, Ercüment Balıkcı, Arda Havar (Mehmet Özdıraz dk. 61), Abdullah Çetin, İbrahim Has (Emre dk. 74), Gökhan Köseoğlu, Emrah Kiraz, Aykut Çift (Yusuf dk. 85), Osman Bayrak, Tugay Kırcalı

Yedekler: Gökhan Yenigün, Orhan Ağsay, Vedat Budak, Gökhan Çıra

Teknik Direktör: Bayram Toysal

Goller: Muhammet Ali Aydın (79), Okan Sarı (81 pen.) / Mustafa Aydoğdu (4 ve 90), Aykut Çift (22), Arda Havar (51), Mehmet Özdıraz (68)

Kırmızı Kart: Osman Bayrak (dk. 53) (Diyarbekirspor)

Sarı Kartlar: Abdullah Temircan, Emrah Yollu (Elaziz Belediyespor), Arda Havar, Aykut Çift, Abdullah Çetin, Emrah Kiraz, Mehmet Özdıraz (Diyarbekirspor)