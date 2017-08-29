Elaziz Belediyespor – Diyarbekirspor: 2-5

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur mücadelesinde Spor Toto 3. Lig 3. Grup ekibi Elaziz Belediyespor, evinde karşılaştığı Spor Toto 2. Lig 2. Gruo ekibi Diyarbekirspor'a 5-2 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Diyarbekirspor bir üst tura yükselirken, Elaziz Belediyespor kupaya veda etti.
Stat: Elazığ Atatürk
Hakemler: Hamit Basık, Orhan Fahlıoğulları, Yasin Kılıç
Elaziz Belediyespor: Muhammed İbrahim Erbaş, Abdulsamed Tunçay (Onur dk. 36), Emrah Yollu, Volkan Çekiç, Abdullah Temircan, Senad Sancak (Muhammet dk. 46), Muhammed Akyıldız, Ekrem Aydemir (Furkan Camcı dk. 70), Furkan, Adnan Kızılgöz, Okan Sarı
Yedekler: Okan Aytekin, Emre Usta, Batuhan Kaya, Hasan Yılmaz
Teknik Direktör: Hacı Arif Turgut
Diyarbekirspor: İhsan Turgut Kırveli, Mustafa Aydoğdu, Ercüment Balıkcı, Arda Havar (Mehmet Özdıraz dk. 61), Abdullah Çetin, İbrahim Has (Emre dk. 74), Gökhan Köseoğlu, Emrah Kiraz, Aykut Çift (Yusuf dk. 85), Osman Bayrak, Tugay Kırcalı
Yedekler: Gökhan Yenigün, Orhan Ağsay, Vedat Budak, Gökhan Çıra
Teknik Direktör: Bayram Toysal
Goller: Muhammet Ali Aydın (79), Okan Sarı (81 pen.) / Mustafa Aydoğdu (4 ve 90), Aykut Çift (22), Arda Havar (51), Mehmet Özdıraz (68)
Kırmızı Kart: Osman Bayrak (dk. 53) (Diyarbekirspor)
Sarı Kartlar: Abdullah Temircan, Emrah Yollu (Elaziz Belediyespor), Arda Havar, Aykut Çift, Abdullah Çetin, Emrah Kiraz, Mehmet Özdıraz (Diyarbekirspor)