Dinamo Kiev, Vida için Beşiktaş’tan 8 milyon euro istedi

Spor Toto Süper Lig ekibi Beşiktaş’ın savunma oyuncusu Domagoj Vida’yı transferinde yeni bir gelişme yaşandı.
Dortmund'un Yarmolenko için 25 milyon Euro ödemesiyle mali sıkıntılarını biraz olsun unutan Dinamo Kiev'in çılgın başkanı İgor Surkis, Vida için 8 milyon Euro bonservis bedeli talep etti.
Siyah-beyazlılar, kontratı 4 ay sonra bitecek Hırvat stoper için istenen parayı ‘komik' buldu ama masadan dakalkmadı.
Oyuncuyla ocak ayı için ön protokol yaptıklarını belirten Beşiktaşlı kurmaylar formül arıyor.