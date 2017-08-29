Dinamo Kiev, Vida için Beşiktaş’tan 8 milyon euro istedi

Dinamo Kiev’in çılgın başkanı, 4 aylık kontratı kalan Vida için 8 milyon Euro istedi

Spor Toto Süper Lig ekibi Beşiktaş’ın savunma oyuncusu Domagoj Vida’yı transferinde yeni bir gelişme yaşandı.

Dortmund'un Yarmolenko için 25 milyon Euro ödemesiyle mali sıkıntılarını biraz olsun unutan Dinamo Kiev'in çılgın başkanı İgor Surkis, Vida için 8 milyon Euro bonservis bedeli talep etti.

Siyah-beyazlılar, kontratı 4 ay sonra bitecek Hırvat stoper için istenen parayı ‘komik' buldu ama masadan dakalkmadı.

Oyuncuyla ocak ayı için ön protokol yaptıklarını belirten Beşiktaşlı kurmaylar formül arıyor.

Beşiktaş`ın Şampiyonlar Ligi`ndeki rakipleri endişe yaratıyor! Monaco, Marsilya'ya 6 attı. Porto, Braga'yı deplasmanda yıktı. İki takım da 4'te 4 yaptı. Leipzig, 4 golle kazanıp gücünü gösterdi. Beşiktaş, 13 Eylül'e kadar istenilen düzeye gelmek zorunda. İlgili Haberi Oku