Bursaspor’da altyapı damgası

Süper Lig´de geride kalan 3 haftada forma giyen oyuncular baz alındığında en çok altyapıdan futbolcu çıkaran ekipler Bursaspor ve Gençlerbirliği oldu.

Süper Lig´de geride kalan ilk 3 haftada 319 oyuncu ter dökerken, bu isimler arasında en çok altyapıdan futbolcu çıkaran kulüplerden biri de yeşil beyazlı ekip oldu. Bursaspor altyapısında yetişen 8 oyuncu ligde forma giyerken, yeşil beyazlı ekip gibi Gençlerbirliği de altyapıdan çıkardığı 8 futbolcu ile dikkat çekti. Yeşil beyazlıların altyapısında yetişen Kubilay Kanatsızkuş ve Furkan Soyalp de bu sezon Bursaspor´un lig maçlarında sahada yer aldı aldı. Söz konusu oyuncular içerisinde Galatasaray´dan Serdar Aziz, Fenerbahçe´den Ozan Tufan, Karabükspor´dan İlhan Depe, Göztepe´den Doğanay Kılıç, Konyaspor´dan Eren Albayrak ve Sivasspor´dan Muhammet Demir de yeşil beyazlıların futbol akademisinde yetişti.

YABANCILARA YÖNELİM ARTTI

Süper Lig´de 18 takımda bu sezon yabancı oyuncular yerlilerden daha fazla şans buldu. İlk 3 haftada sahaya çıkan 319 oyuncudan 186´sı yabancı, 133´ünün ise yerli olması dikkat çekti.