Beşiktaş’ta futbolcu satışı şart! Bütçe…

Transferde Pepe, Lens, Negredo, Medel ve Orkan’ı kadrosuna katan Beşiktaş, gönderilmeleri planlanan futbolcuların takımda kalması nedeniyle ekonomik bir sıkıntının içine girdi. Beşiktaş'ta futbol takımına yapılan harcamalar sınırı aşınca dengeyi yeniden tutturmak için oyuncu satışı kaçınılmaz hale geldi.

Yeni transferlere ödenecek paralar yüzünden bütçede şimdilik ekside kalan siyah-beyazlı yönetim, U-21'e gönderdiği Aras, Boyko, Franco ve Milosevic gibi isimlerle yolların ayrılmaması durumunda zorunlu olarak kadrodan bir oyuncuyu bonservisiyle satacak. Cenk Tosun, Oğuzhan Özyakup, Tolgay Arslan, Necip Uysal ve Mustafa Pektemek gibi isimlere teklifler alan yönetimin, acil önlem paketi olarak bu oyunculardan biriyle vedalaşabileceği öğrenildi.

Milliyet’in haberine göre; Beşiktaş Yönetimi, mevcut kadrodan bir oyuncuyu satması halinde hem gelir-gideri dengeleyecek hem de bonservisi elinde olan bir futbolcu transfer edebilecek.

Kulüpten sızan bilgilere göre oyuncu satılmasına karar verilmesi halinde kasaya 12-15 milyon euro arasında bir para gireceği ve bu paranın da yeni sezonda kulübü ekonomik olarak rahatlatacağı vurgulandı. Jimmy Floyd Hasselbaink Sergen Yalçın`ı anlattı! Chelsea ve Hollanda Milli Takımı'nın efsane golcüsü Jimmy Floyd Hasselbaink, 2003'te Beşiktaş'ın Chelsea'yi Londra'da yendiği Şampiyonlar Ligi grup maçında Sergen Yalçın'ın defansı öldürdüğünü itiraf etti İlgili Haberi Oku

Şu an için mevcut kadrodan futbolcu gönderilmesini istemeyen Teknik Direktör Şenol Güneş ise olası bir satış durumda ekonomik zorunluluklar anlatılarak ikna edilmeye çalışılacak.

Başkan Fikret Orman'ın ise bu problemin sezon ortasında çözülmesinden yana olduğu belirlendi. Devre arasında Avrupa ülkeleri ile birlikte Çin transfer döneminin de açık olması nedeniyle Orman'ın çok cazip bir teklif gelmediği sürece oyuncu satışına soğuk baktığı vurgulandı. Fikret Orman'ın yakın çevresine “Birini gönderirsek bu saatten sonra onun yerini doldurabilecek kalitede futbolcu bulmak çok kolay değil” diye konuştuğu da aktarıldı.