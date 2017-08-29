Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri endişe yaratıyor!

Monaco, Marsilya’ya 6 attı. Porto, Braga’yı deplasmanda yıktı. İki takım da 4’te 4 yaptı. Leipzig, 4 golle kazanıp gücünü gösterdi. Beşiktaş, 13 Eylül’e kadar istenilen düzeye gelmek zorunda.

Ali AYDIN – SÖZCÜ SKOR / Siyah beyazlılar Barcelona, Real Madrid, Bayern Münih gibi devlerle eşleşmemiş,Monaco, Porto ve RB Leipzig ile G Grubu'na düşmüştü.

Üç takımın da ‘süper güç' değil birer proje takımı olması taraftarlara ve camiaya ‘gruptan çıkarız' dedirtmişti.Ancak haftalar ilerledikçe rakiplerin futbolu oturmaya başladı, özellikle gol yolları büyük endişe yarattı. Geçensezon Devler Ligi'nde yarı final oynayan Monaco, ligde 4'te 4 yaparken 14 gol atıp kalesinde 3 gol gördü.

Mbappe'nin oynamadığı son maçta Marsilya karşısında 6-1 kazanan son şampiyonda özellikle Falcao çok formda.

HEM ATIYORLAR, HEM YEMİYORLAR

Porto, Portekiz Ligi'ne 2013'ten sonra ilk kez 4'te 4'le başladı. Son olarak Braga'yı deplasmanda 1-0 yenip puanını12'ye çıkartan ‘Ejderhalar', dört haftada 9 gol attı hiç yemedi.

Porto, son şampiyon Benfica'nın önünde zirveyi paylaştığı Sporting ile aynı puanda. Eski Beşiktaşlı Aboubakar, 4 golle takımının en skoreri. Red Bull Leipzig de Schalke 04 deplasmanındaki yenilgiyi Freiburg'u devirerek unutturdu.

4-1 kazanan Leipzig, Bruma'nın gollerine başlamasıyla da moral buldu. Takımın yıldızlarından Timo Werner de yaptığı dubleyle kendine geldi.

FABINHO BİLMECESİ VE BRAHIMI KARARI

Porto’nun bir başka yıldızı ön libero Fabinho'nun da PSG ile dirsek temasında olduğu biliniyor. Fakat Katar sermayesinin bu ismi önümüzdeki sezon transfer edeceği belirtiliyor.

Sol kanat oyuncusu Brahimi'nin ise talibi çok. Son olarak Spartak Moskova, 25 milyon Euro önerdi. A Bola gazetesine göre bu teklifi Portekizliler reddetti.

KEITA 2018’DE LIVERPOOL’DA!

İngiliz medyasına göre Liverpool, takımın yıldız orta sahası Naby Keita'yı renklerine kattı. Anlaşmayagöre Keita, bu sezonu Almanya'da tamamlayacak, 2018-19 sezonunda transfer olacak. Slovak orta saha Kevin Kampl, RB Leipzig ile her konuda anlaştı. Bonservis bedelinin 15 milyon Euro olduğu belirtiliyor.

MBAPPE PSG’DE, LEMAR LIVERPOOL’A!

PSG, Monaco'nun 18 yaşındaki golcüsü Kylian Mbappe'yi satın alma zorunluluğuyla kiraladı. Neymar'a 222 milyon Euro veren Katarlılar, Mbappe için de önümüzdeki yaz 180 milyon Euro artı bonuslar ödeyecek.

Takımın bu sezon 2 asist yapan, geçen yıl ise 14 gol-17 asistle oynayan 21 yaşındaki kanat oyuncusu Thomas Lemar,için Liverpool 65 milyon Euro önerdi. İngiliz medyasına göre bu teklif kabul edilecek.