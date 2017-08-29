Aykut Kocaman’dan Ozan Tufan’a destek: ‘Birlikte yanalım’

Fenerbahçe'nin en çok eleştirilen isimlerinin başında gelen Ozan Tufan Gençlerbirliği maçında attığı golle bir nebze olsun nefes alırken karşılaşma öncesi Aykut Kocaman ile yaşadığı diyalog ortaya çıktı.

Fenerbahçe’de en çok eleştirilen isimlerin başında gelen Ozan Tufan, Gençlerbirliği maçında takımına galibiyeti getiren golü attı. İşte Hürriyet Gazetesi’nde yer alan habere göre o maçta yaşananlar…

İlk 11'e adı yazılan milli futbolcu, tedirgin oldu. “Taraftar bana takmış. Sizi de ateşe atıyorum hocam” dedi. Kocaman ise öğrencisini, “O zaman birlikte yanalım” sözleriyle ateşledi. Çıktı görevini yaptı, zaferi getiren golü attı.

F.Bahçe’de üçüncü sezonunun geçirmesine rağmen hala bir türlü beklenen patlamayı yapamayan Ozan Tufan, Vardar maçında tribünlerce protesto edilmişti. Aşırı kiloları nedeniyle de “Kebapçıya git” denilerek hedefe konulan yıldız futbolcu, büyük bir moral çöküntü yaşıyordu.

Ozan, Gençlerbirliği maçında adı ilk 11’e yazılınca yine protesto edilmekten çekindi. Milli futbolcu, endişelerini Aykut Kocaman’la da paylaşırken, “Hocam taraftar bana takmış. Ne yaparsam yapayım tepki alıyorum. Sizi de ateşe atıyorum” dedi.

Ozan’ın olası bir taraftar tepkisinden dolayı tedirginlik yaşadığını gözlemleyen Kocaman ise, “O zaman birlikte yanalım” diyerek oyuncusunu ateşledi. Bu güvenle maça çıkan Ozan, zaferi getiren golü attı, kendisini taraftara affettirdi. Ağlamaklı olan genç futbolcu, gol sevincini ise saha kenarına koşarak hocasıyla paylaştı. Ozan Tufan`a `Kebapçı` şoku! Fenerbahçe'nin tartışılan ismi Ozan Tufan, Gençlerbirliği maçı öncesi taraftarların 'Kebapçı' protestosuna maruz kaldı. İlgili Haberi Oku

KOCAMAN: BAŞARDIN EVLAT

Ozan’a tribün tepkisini eleştiren Aykut Kocaman, “Anlıyorum, geçmişten kalan pek çok şey var ama hesaplaşma yeri saha olunca hepimiz zarar görüyoruz” dedi. Oyuncusuna sahip çıkan Kocaman, “Sahada hiçbir şekilde mücadeleden kaçmadı, topu taşımaya, gol pozisyonuna girmeye ve geri dönüp top kesmeye çalıştı. Başardığı için çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

OZAN: BU FORMA İÇİN DAHA FAZLA ÇALIŞACAĞIZ

G.Birliği’ne attığı zafer golüyle üzerindeki baskıyı azaltan Ozan Tufan, twitter hesabından paylaştığı mesajla adeta içini boşalttı. Ozan, “Bu forma için her gün daha fazla çalışacağız. Tüm eleştiriler ve destek mesajları için teşekkürler. Biz Fenerbahçeliyiz!” diye yazdı ve sarı-lacivert kalp emojisi paylaştı.