Antalyasporlu bisikletçi, trafik kazası kavgasında bıçaklandı

Antalyaspor Fiberli Bisiklet Takımı sporcusu 35 yaşındaki Can Kılıç, motosikletine çarpan otomobil sürücüsünün yakını tarafından bıçaklandı.

Muratpaşa İlçesi Bayındır Mahallesi'ndeki evinden dün akşam saat 19.30 sıralarında motosikletiyle markete ekmek almaya giden Can Kılıç'a, geri geri giden A.T.'nin kullandığı 07 FCK 27 plakalı otomobil çarptı. Kaza sonrası motosikletinde hasar oluşan Antalyaspor Fiberli Bisiklet Takımı sporcusu Can Kılıç ile otomobil sürücüsü A.T. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, otomobil sürücüsünün yanında bulunan yakını 28 yaşındaki S.K., Can Kılıç'ı göğsünden bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

Kavganın ardından kaçan otomobil sürücüsü A.T. ile S.K. polis tarafından yakalandı.

BIÇAK KALP ZARINA GELMİŞ

Ambulansla hastaneye götürülen Can Kılıç yoğun bakımda tedaviye alındı. Can Kılıç'ın yapılan kontrollerinde göğsünden aldığı bıçak darbesinin kalp zarına zarar verdiği, kolunda kesi oluştuğu ve kaburgasının kırıldığı belirlendi.

Ağabeyinin bıçaklandığını öğrenince hastaneye gelen Deniz Kılıç, kalp zarına zarar veren bıçak darbesinin 1 santimetre kadar daha içeri girmesi halinde Can Kılıç'ın hayatını kaybetme riski yaşayacağını belirtti. Can Kılıç'ın 8 yıldır lisanslı bisiklet sporcusu olduğunu anlatan Deniz Kılıç, ağabeyinin bıçaklayanların cezalandırılmasını istedi.