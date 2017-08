Adam olacak çocuk! 9 yaşındaki Kluivert’ın şöhreti şaşırtıyor

Dünyaca ünlü Hollandalı eski futbolcu Patrick Kluivert'ın oğulları babalarının izinde... 18 yaşındaki Justin ve 20 yaşındaki Quincy'den sonra 9 yaşındaki oğlu Shane de şimdiden kariyerine odaklandı. Barcelona altyapısına girmeye hazırlanan Shane Kluivert, şimdiden popülerliği ile dikkat çekiyor.

SKOR ÖZEL HABERBir dönem dünya futboluna damga vuran forvetler arasında yer alan Patrick Kluivert, futbol sahalarında ismini şimdi de oğulları ile sürdürmenin peşinde… İki oğlu Justin ve Quincy profesyonel futbolcu olan Patrick Kluivert, 9 yaşındaki Shane’i de futbol dünyasına kazandırmak üzere… Ajax’ta forma giyen 18 yaşındaki Justin ile Vitesse’de top koşturan Quincy’den bir adım daha önde olan Shane Kluivert, Barcelona altyapısına giriyor. Abilerinden bir adım önde futbol dünyasına giren Shane’in çocuk yaşta yakaladığı şöhret şaşırtacak düzeyde hızlı ilerliyor.

Henüz 9 yaşında olmasına rağmen sosyal medyada oldukça popüler olan Shane Kluivert, ünlü bir spor firması ile yaptığı sponsorluk anlaşması ile de gündeme gelmişti. Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney ve Pierre-Emerick Aubameyang’ın da sponsoru olan firma ile 5 yıllık anlaşma imzalayan Shane, çocuk yaşta olmasına rağmen futbol dünyasında konuşulmaya başlanmıştı. Kendi Youtube kanalı olan ve yaklaşık 50 bin abonesi bulunan Shane’in takipçisi de bu imza ile artmaya başlamıştı. Instagramda da 144 binin üzerinde takipçisi bulunan 9 yaşındaki Shane, her iki abisini de geçeceğinin sinyallerini vermişti. Sosyal medya kanallarından yaptığı alış-veriş ve yemek paylaşımları ile küçük yaşına rağmen fenomen olmayı başarmıştı.

Patrick Kluivert Paris Saint Germain’de çalışırken Fransız ekibinin altyapısına giren Shane, babasının Barcelona ile anlaşmasının ardından dünya futboluna yıldız isimler kazandıran La Masia’nın yolunu tuttu. Xavi, Iniesta, Messi gibi dünya yıldızlarının geçtiği yoldan geçecek olan Shane, bir gün babası gibi Barcelona A Takımı’nda forma giymenin hayallerini kurmaya şimdiden başladı. Kariyerinde Ajax, Milan, Barcelona gibi takımlar bulunan Kluivert da kendisinden sonra oğullarını dünya futboluna kazandırmanın gururunu yaşamaya başladı.

Henüz 9 yaşında büyük bir üne kavuşan ve çocukluğunu yaşayamayan Shane Kluivert’ın büyüdüğünde bu şöhretin altında ezilip ezilmeyeceği merak konusu…

ÇOCUKLAR OLUMSUZ ETKİLENİYOR

Küçük yaşta şöhret sahibi olmak kimine ağır geliyor ve çocuklar hem küçüklüklerinde hem de büyüdüklerinde psikolojik sorunlar yaşıyorlar. Kimileri zamanla unutulmayı, ilginin azalmasını kaldıramazken kimileri de kazandığı paranın altında eziliyor. Özellikle sinema sektöründe bu tür çocuk ünlülerin yaşadığı sıkıntılar gözler önündeyken, sadece kendi ününü değil babasının da ününü taşımak zorunda olan Shane Kluivert’ın da benzer sorunları yaşama ihtimali oldukça yüksek…

İşte dünyaca ünlü bazı çocuk yıldızların hayatları:

Drew Barrymore: 1975 doğumlu Barrymore, ilk filmi 1980'de Altered States'ti. 1981'de E.T.'de oynadı ve tüm dünya çapında ünlü oldu. 1984'te çekilen Irreconcilable Differences filmindeki rolüyle Altın Küre'ye de aday olan Berrymore genç yaşta kazandığı şöhreti kaldıramadı. 9 yaşında sigara ve alkol kullanımına başladı. 10 yaşında marijuanaya başladı. 12'sinde ise artık kokain bağımlısıydı. Gençliğe girişte bu özellikleri yüzünden bir kötü kız imajına sahip oldu. Filmlerinden daha çok özel hayatıyla anılıyordu. 1995'te Playboy dergisine soyundu.

Bobby Driscoll: 1937 doğumlu Driscoll, ilk rolünü 1943 yılında aldı. Şöhretin yükünü kaldıramayan Driscoll, uyuşturucuya başladı ve 1968 yılında uzun yıllar uyuşturucu kullanımına bağlı damar sertliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Brad Renfro: 10 yaşındayken, rol dağıtan bir yönetmen tarafından keşfedilerek, John Grisham'ın romanından uyarlanan, “The Client” filminin kadrosuna alındı. Bundan önceki ilk ve tek sahne deneyimini yaşadığı bir okul oyununa uyuşturucu karşıtı bir örgütün sponsorluk yapmış olması, pek çok kez uyuşturucu bulundurmaktan tutuklanan Renfro açısından oldukça ironik bir durum teşkil ediyordu. 2000 yılında, bir arkadaşıyla yat çalma girişiminde bulundukları için hırsızlıkla suçlandı. 2005'te eroin satın almaya çalışırken yakalandı. 2006'da, alkollü araç kullanma suçuyla 10 gün hapis yattı. Renfro, 25 yaşındayken aşırı dozda eroinden hayatını kaybetti.​

Breatney Spears: Ergenlik öncesi yaşlarında “The New Mickey Mouse Club” ile tanınan Britney Spears, 1998 yılında “Baby One More Time” isimli hit albümüyle bir pop yıldızına dönüştü. 2007'de kendisini takip eden bir paparazi ordusunun önünde sinir krizi geçirdi. Çocuklarının velayetini eski eşi Kevin Federline'a kaptırmasının yanında Spears; duran bir araca vurup kaçma, rehabilitasyon merkezlerinde tedavi görme, bir fotoğrafçının arabasına saldırma ve kafasını kazıtma gibi skandallarla gündeme ismini yazdırdı. 3 Ocak 2008'de eski eşine çocuklarını göstermediği için evine polis çağrıldı, ve bir ay sonra gönülsüz olarak bir psikiyatri kliniğine yattı.

Macaulay Culkin: Evde Tek Başına 2 ve Richie Rich filmlerinde rol aldı. Evde Tek Başına filmleriyle hafızamıza kazınan ve canlandırdığı haylaz çocuk karakteri ile ebeveynleri korkutan ABD li sinema sanatçısı Macaulay Culkin çocuk yaşta yakaladığı şöhretin ağırlığını taşıyamadı. Bu filmle birlikte milyonlarca dolar para kazanan Culkin rol aldığı filmlerle değil skandalları ile gündeme gelerek hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı. Babasına dava açtı Shirley Temple dan bu yana gelmiş en ünlü çocuk oyuncusuydu Culkin. 10 yaşında yakaladığı şöhret gördüğü aşırı ilgi başını döndürdü. 13 yaşında film başına 8 milyon dolar almaya başladı. Kazandığı büyük paralara rağmen 14 yaşına bastığında hayatı paramparça olmuştu. Culkin anne ve babasının geçimsizliği bunun yol açtığı alkol problemi sebebi ile son derece zor ve mutsuz bir dönem geçirdi.

Linsday Lohan: Lohan'ın yıldızı 11 yaşında “The Parent Trap” isimli filmin başrolünü oynamasıyla parladı. Hızlı yaşamanın getirdiği dezavantajlarla ilk olarak 2007'de karşılaştı. birçok araba kazasına karıştı, pek çok kez tutuklandı ve rehabilitasyon gördü. 23 Ağustos 2008'de ise alkollü araç kullanmak ve üzerinde kokain bulundurmaktan suçlu bulunarak 1 gün hapis yattı ve 3 yıl gözetim cezası aldı.

Edward Furlong: 1991 yılında “Terminatör 2” filmindeki “Genç Connor” rolüyle şöhreti yakaladı. Genç yaşta zirveyi yakalayacağı düşünülürken o, alkol ve uyuşturucu batağına saplanıp dibe vurdu.