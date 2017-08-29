A Milli Takım, Ukrayna maçı hazırlıklarını sürdürdü

2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Ukrayna ile karşılaşacak olan A Milli Takım, hazırlıklarını sürdürdü.

A Milli Takım, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu’nda 2 Eylül’de Ukrayna ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam 18.45’te Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu yönetimindeki antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından teknik ve taktik çalışmalar yapıldı. İzinli olan Burak Yılmaz ve Emre Mor idmana katılmazken, aday kadroda bulunan diğer tüm oyuncular çalışmada yer aldı. Mircea Lucescu`nun sözlerine NTV Spor yorumcusu Mert Aydın`dan sert yanıt İlgili Haberi Oku

A Milli Takım’ın antrenmanını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, TFF 1. Başkanvekili Servet Yardımcı, TFF Başkanvekili Ali Dürüst, Yönetim ve İcra Kurulu Üyeleri Cengiz Zülfikaroğlu ve Ali Düşmez, Genel Sekreter Kadir Kardaş ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun davetlisi olarak tesislere gelen Avrasya Özel Çocuklar Derneği’nde eğitim gören çocuklar da izledi. Özel çocuklar, Milli Takım kampında Avrasya Özel Çocuklar Derneği'nde eğitim gören çocuklar, TFF'nin Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde futbolcularla buluştu. İlgili Haberi Oku