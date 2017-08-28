Yardım et Vida! Beşiktaş baskı yapmasını istedi

Beşiktaş yönetimi, transfer etmek istediği Hırvat stoper Vida'dan, Dinamo Kiev yönetimine baskı yapmasını istedi.

Beşiktaş, Domagoj Vida'yı Dinamo Kiev'den koparmak için savaşıyor ancak Ukrayna ekibinin başkanı zorluk çıkartıyor. Oyuncuyu aralıkta bedelsiz kaybetmeyi göze alan Dinamo Kiev, bonservis isteğinden geri adım atmıyor. Siyah-beyazlı yöneticiler ise Hırvat futbolcudan yardım istedi. Vida'ya, “Bu transferin devre arasına kalmaması için kulübüne baskı yap” mesajı gitti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş bunu hep yapıyor Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş; Negredo, Medel ve Lens'i ilk haftalarda yedek tuttuğu gibi daha önce de Gomez, Adriano, Fabri, Aboubakar, Talisca ve Gökhan Gönül'e erken forma vermemişti İlgili Haberi Oku

Öte yandan Şenol Güneş'in kadroda istemediği yabancılar Pedro Franco, Milosevic, Boyko ve Aras Özbiliz, U-21 Takımı'na gönderildi. Lig lisansı çıkartılmayacak bu isimlerin kontenjandan düşmesiyle yabancı sayısı 17'den 13'e geriledi. Böylece Vida'ya yer açıldı.