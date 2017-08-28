Volkan Demirel protestolar hakkında konuştu!

Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel, Gençlerbirliği maçının ardından Vardar maçındaki protestolar hakkında açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe’nin Gençlerbirliği’ni 2-1 mağlup ettiği maçın ardından tecrübeli file bekçisi önemli açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalar…

“Öncelikle bugün iyi oyun, kötü oyun. Kaç gol yemişiz, kaç gol atmışız önemli değil. Galibiyet önemliydi. İnsanları mutlu edememenin verdiği baskı. İyi olmak, istenilen seviyede olmak istiyoruz. Üzerimizde kara bulut var. Ben de kendime bunu katabilirim. Hatalardan gol yedik.”

“9 KİŞİ RAKİBE BİLE PANİK YAPIYORUZ”

“Bugün de penaltıdan gol yedik, ve tartışılabilir. Ancak bugün her şeyden ziyade kazanmak önemliydi. O galibiyeti aldıktan sonra her şeyi biraz daha kolaya çevirebileceğimizi düşünüyorduk. Gördüğünüz gibi 9 kişi kalan takım karşısında bile panik yapabiliyoruz. Tamamen maçı kaybetmemek içindi. İnşallah önümüzdeki haftalarda üstüne koya koya devam edeceğiz.”

“PROTESTOLAR HAKKINDA”

“Protestolardan üzüldüm. Ben 15 senedir buradayım ve 500’e yakın maç oynadım. Bunları daha önce de yaşadım ve geçti. Ancak ben de kendime kızıyorum. Taraftarın kızması da normal. Ben de olsam aynı tepkiyi veriyorum. Elimden geldiği kadarıyla ben iyi oynamak istiyorum. Bazen şanssızlıklar oluyor ama. Her zaman iyi kurtarışlar yapamazsanız. Bu ileride de olacak. Ancak dediğim gibi burada herkes, hepimiz Fenerbahçe’nin iyiliği için mücadele ediyoruz.”