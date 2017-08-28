Ümit Özat: Oyuncularımla gurur duyuyorum

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, "Oyunu 40-45 dakika 10 kişi götürmek, son 5-10 dakikada 9 kişi kalmak Fenerbahçe'ye karşı az bir şey değil. Oyuncularımı göstermiş oldukları mücadeleden dolayı kutluyorum" dedi.

Süper Lig’in 3. haftasında Gençlerbirliği ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, takımından çok memnun olduğunu söyledi. Özat, “Oyunu 40-45 dakika 10 kişi götürmek, son 5-10 dakikada 9 kişi kalmak Fenerbahçe’ye karşı az bir şey değil. Olmadı yapacak bir şey yok. Milli takım arasının bu takıma iyi geleceğini düşünüyorum. Bu zorlu fikstürü en az kayıpla atlatacağımıza inanıyorum. Tekrardan oyuncularımı göstermiş oldukları mücadeleden dolayı kutluyorum” şeklinde konuştu.

Açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özat, geçen sezon yaptığı, “Aç oyuncularla alternatif bir kadro kurmak istiyorum” açıklamasına ilişkin bu sezonki takımın durumunu değerlendirdi. Özat, “Ahmet İlhan’dan memnunum, elinden gelen mücadeleyi gösteriyor. Diallo yeni yeni alışıyor. Biz bir sistem takımıyız, oyuncuların o sisteme tam adapte olması kolay değil. Osmanlıspor da, Alanyaspor da bizimle aynı durumda. Lig’in 3. haftasında konuşmak henüz çok erken.İlk 8-10 hafta içerisinde bu takımın oturacağına inanıyorum. Biz ilk 8 maçta 9-12 gibi bir puan alıp, oyuncuların bu takımı, ülkeyi ve kulübü tanımasını sağlamayacağımızı düşünüyorum. Bugüne kadar kimi istediysek alındı ve her oyuncuyu da ben aldım. Bu oyuncular da mutlaka bu takıma katkı sağlayacak. Mehmet Taş da bu takıma girecek. Önemli olan mücadele. Oyuncularımız mücadele ettiği sürece eninde sonunda istediğimiz sonucu alacağımıza inanıyorum” şeklinde yanıt verdi.