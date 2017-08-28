Tolga Ciğerci’nin sırrı ortaya çıktı

Sezona çok iyi bir başlangıç yapan Galatasaray'ın öne çıkan isimlerinden Tolga Ciğerci, performansındaki artışın nedenini açıkladı.

Galatasaray lige fırtına gibi bir başlangıç yaptı. Üç maçtan da farklı galip ayrılarak zirveye kurulan sarı-kırmızılı ekipte en dikkat çeken isim ise Tolga Ciğerci oldu. Geçen sezon taraftarın büyük eleştirilerine maruz kalan Tolga Ciğerci, 2017-18 sezonunda üç maçta açtığı dört golle kariyerinin en iyi başlangıcına imza attı. Performansındaki artışın nedenini Hürriyet’ten Ali Naci Küçük’e verdiği röportajda açıklayan Tolga Ciğerci, Feghouli’nin gecikmesi, Sinan Gümüş’ün aklının transferde olması ve Yasin Öztekin’in sakatlanması sonrasında kendisine gelen şansı değerlendirmeyi başardığını söyledi.

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Yeni sezona 3 maçta 3 galibiyetle başlayan ve pozitif futboluyla göz dolduran Galatasaray'da herkesi şaşırtan, performansıyla en çok fark yaratan isim hiç şüphesiz Tolga Ciğerci… Teknik direktör Igor Tudor'un yeni sistemi ve 2018 model G.Saray'da yıldızını parlatan 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun başarısının arka planı ise ilginç bir hikaye barındırıyor. Öyle ki Tolga için, sarı-kırmızılı yöneticilerin ifadesiyle deyim yerindeyse, “Kader ağlarını ördü!”

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TUDOR ÖZGÜVEN AŞILADI

Galatasaray’da Yasin Öztekin sakattı, Sinan Gümüş'ün aklı transferdeydi, Feghouli'nin gelişi ise rötar yapmıştı. Ve Tudor, bu gelişmeler üzerine Hertha Berlin'de de sol kenar oyuncusu olarak görev yapan Tolga Ciğerci'ye sürpriz şekilde, sürpriz bir mevkide görev verdi. Hırvat hoca, kondisyon ve fizik gücü üst düzey olan Tolga'ya gidip, “Yine o bölgeye geçip solda oynar mısın” diye sorup özgüven aşısı yaptı. Tolga da, “Oynarım hocam” karşılığını verdi. Ve sonuç ortada; Tolga Ciğerci kariyerinin en skorer sezonuna daha ligin ilk 3 haftasında, 4 golle imza attı.

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Olayların gelişimi hakkında konuşan Tolga Ciğerci, şu ifadeleri kullandı:

“Açık konuşmak gerekirse özgüvenimi kazandım. Şut çekerken dahi daha cesur davranıp, büyük bir özgüvenle toplara vuruyorum. Hocamın güvenini boşa çıkarmadım. Hertha Berlin'de de daha önce aynı bölgede oynamıştım. Milli Takım'a tekrar seçilmek de bana ekstra güç kattı. Bu performansın da üzerine çıkmak için çalışacağım. Asıl önemli olan takım olarak lige 3'te 3 ile başlamamız. 21. şampiyonluk için var gücümüzle mücadele edeceğiz.”