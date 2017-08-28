Osmanlıspor Başakşehir’den Sokol Cikalleshi’yi renklerine bağladı

Osmanlıspor, Medipol Başakşehir'in Arnavut golcüsü Sokol Cikalleshi'yi renklerine bağladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor, Medipol Başakşehir’in Arnavut golcüsü Sokol Cikalleshi’yi renklerine bağladı. Bein Sports’un haberine göre iki kulüp 27 yaşındaki futbolcunun transferi için anlaşma sağladı.

27 yaşındaki golcü 2015-2016 sezonunda Başakşehire formasıyla çıktığı 37 maçta 13 gol 4 asist kaydetmişti. Geçen sezon Akhisar Belediye’ye kiralanan Cikalleshi, Akigolar’da forma giydiği 16 maçta 7 gol 4 asiste imza atmıştı.

1.85 metre boyundaki golcü oyuncu 2013-2014 sezonunda Arnavutluk takımlarından Kukesi’de 33 maçta 18 gol atmış ve yıldını parlatmıştı.

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