Oğuzhan Özyakup, A Milli Futbol Takımı kadrosuna davet edildi

TFF, Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup'un, A Milli Takım'ın Ukrayna ve Hırvatistan ile oynanacak maçların kadrosuna davet edildiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş’ın yıldızı Oğuzhan Özyakup’un Milli Takım’a davet edildiğini açıkladı. Geçtiğimiz günlerde teknik direktör Mircea Lucescu A Milli Takım kadrosunu açıklamış ve Beşiktaşlı yıldızın kadroda olmaması tepkilere neden olmuştu.

Oğuzhan kararına sosyal medyadan tepkiler Oğuzhan Özyakup'un A Milli Takım kadrosuna 3 gün sonradan davet edilmesi, ilk açıklanan kadroda olmaması kadar büyük tepki çekti! İlgili Haberi Oku

İşte TFF’den yapılan açıklama;

“2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri’nde Ukrayna ve Hırvatistan ile oynayacağı karşılaşmalar için bugün İstanbul’da kampa giren A Milli Takım’ın aday kadrosunda değişiklik yapıldı.

Beşiktaş futbolcusu Oğuzhan Özyakup, A Milli Takım kadrosuna dahil edildi.

Dün akşam da, Harun Tekin sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkmış, yerine Atiker Konyaspor’dan Serkan Kırıntılı çağrılmıştı.”

İşte Oğuzhan Özyakup`un milli takıma alınmama nedeni Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup'un milli takım kadrosunda yer almamasına en yetkili ikinci ağız Tayfur Havutçu açıklık getirdi. Havutçu, yıldız futbolcunun taktik anlayışı gereği kadroya dahil edilmediğini belirtti. İlgili Haberi Oku