Robin van Persie’den ilginç sakatlık açıklaması: ‘Takımı ilgilendirmez’

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle antrenmanlara çıkmayan ancak Hollanda Milli Takımı'nın kampına katılan Van Persie, "Bu takımı ilgilendiren bir şey değil" dedi.

SÖZCÜ SKOR DIŞ HABERLER / Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Robin van Persie, milli takım kampına katılmak için gittiği ülkesinde ilginç açıklamalar yaptı.

Yaklaşık 2 yıldır milli takım kadrosuna alınmayan Hollandalı forvet, Fransa ve Bulgaristan ile oynayacakları Dünya Kupası eleme maçlarının kadrosuna alındı.

Fenerbahçe’de sakatlığı bulunduğu gerekçesiyle antrenmanlara katılmayan tecrübeli futbolcu konuyla ilgili olarak Hollanda basınına yaptığı açıklamada, “Bu takımı ilgilendiren bir şey değil, bunun hakkında konuşmak istemiyorum” ifadelerini kullandı.

Noordwijk’te basın mensuplarına konuşan Van Persie, “Burada olduğum için çok mutluyum ve sadece yarınki antrenmana odaklandım” şeklinde konuştu.

Öte yandan geçen sezon Fenerbahçe’yi de çalıştıran Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Dick Advocaat hakkında açıklamalarda bulunan Hollandalı, “Onunla farklı deneyimler yaşadım. Şimdi kadrosunun bir parçasıyım ve herkes durumumu biliyor” dedi.