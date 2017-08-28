Penaltı yok, kırmızı hatalı

İki oyuncu hava topuna çıkıyorlar. Burada kafa topuyla buluşan oyuncu Skertel değil G.Birliği oyuncusu. Dolayısıyla topa vuran ilk o olduğu için pozisyona hakemin penaltı çalması doğaldır. Hakemi eleştirmemek lazım… Çünkü dikkatsiz bir şekilde hava topuna yükselen Skrtel, kontrolsüz hareket yapıyor.Bu pozisyonda sarı kart gösterilmemesi ise doğru karar. Rantie'ye gösterilen karta itirazım var. İlk faulü Hasan Ali Kaldırım yapmasına rağmen ardından penaltının etkisinde kalan hakem G.Birliği futbolcusunu yok yere attı. Murat'ın gördüğü iki sarı kart da doğru.