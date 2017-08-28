Ozan Tufan’a ‘Kebapçı’ şoku!

Fenerbahçe'nin tartışılan ismi Ozan Tufan, Gençlerbirliği maçı öncesi taraftarların 'Kebapçı' protestosuna maruz kaldı.

Fenerbahçe taraftarları, Gençlerbirliği deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı. Maç öncesi Ozan Tufan'ı tribünlere çağıran taraftarlar, genç oyuncuyu önce yuhaladı, ardından “Kebapçıya Ozan” tezahüratı yaptı. Ozan'ın bu durumdan olumsuz etkilendiği gözlenirken Mehmet Topal, tribünlere giderek “Yapmayın” diye uyardı.

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GALİBİYETİ GETİRDİ

Gençlerbirliği deplasmanında Halil'in kendi kalesine attığı golle öne geçen Fenerbahçe, penaltıdan Ahmet’in attığı gole engel olamadı. Taraftarların maç öncesi protesto ettiği Ozan Tufan, 67. dakikada sahneye çıkarak ligdeki ilk galibiyeti, Fenerbahçe'nin maçtaki ilk isabetli şutuyla imzaladı.

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