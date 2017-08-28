Nuri Şahin’den Ousmane Dembele açıklaması: ‘Hata yaptığını biliyor’

Borussia Dortmund'un başarılı futbolcusu Nuri Şahin, takımdan ayrılan ve Barcelona'ya transfer olan Ousmane Dembele hakkında konuştu.

SÖZCÜ SKOR DIŞ HABERLER / Almanya Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund’un yıldızı Nuri Şahin, Barcelona’ya transfer olan Ousmane Dembele hakkında açıklamalarda bulundu.

Barcelona’nın 105 milyon euro’ya transfer ettiği 20 yaşındaki kanat oyuncusu, Dortmund taraftarı tarafından ‘hain’ ilan edildi.

Dortmund’dan olaylı şekilde ayrılarak Barcelona’nın yolunu tutan Dembele hakkında konuşan Nuri, “Bu konuda tabii ki konuştuk, iyi dileklerim onunla beraber olacak. Hata yaptığını bildiğine eminim ve farklı davranabilirdi” ifadelerini kullandı.

Başarılı futbolcu, “Onu anlayabiliyorum. Barcelona’yı tercih etti, ben de Real Madrid’e gitmiştim. Fantastik bir futbolcuve umarım onun için her şey iyi olur. Onu izlemeye devam edeceğim” dedi.

Dortmund’un geçen sezon 15 milyon euro’ya kadrosuna kattığı Fransız Dembele Dortmund’da oynadığı 47 maçta 19 gol atıp 18 asist yapma başarısı gösterdi.

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