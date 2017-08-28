Mihajlovic çıldırdı! Yanlış oyuncuyu sokan yardımcısını hırpaladı ancak…

Torino Teknik Direktörü Sinisa Mihajlovic, Sassuolo maçında oyundan yanlış futbolcuyu çıkartan yardımcısını fena hırpaladı. Maçın ilerleyen bölümlerinde ise sinirden adeta çılgına dönen Mihajlovic'i yaptığı hareketten utandıracak bir olay yaşandı.

SÖZCÜ SKOR DIŞ HABERLER / Sırp Teknik Direktörü Sinisa Mihajlovic ile sezona iyi bir başlangıç Torino, sahasında Sassuolo’yu 3-0 mağlup ederek iki maçta dört puana ulaştı. Ancak farklı galip gelinen maçın son dakikalarında Mihajlovic ile yardımcısı arasında futbol sahalarında enden görünen bir olay yaşandı.

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Karşılaşmanın 81. dakikasında oyuncu değişikliğine gitmek isteyen Mihajlovic, orta saha oyuncusu Joel Obi’yi çıkartıp yerine Afriyie Acquah’ı sokmak istedi. Yardımcı antrenörüne direktif veren Sırp hoca, Tomas Rincon’un forma numarasını değişiklik tabelasında görünce çılgına döndü. 1-0 devam eden maçta böyle bir hatanın nasıl yapıldığına anlam veremeyen Mihajlovic, sinirlerine hakim olamayıp yardımcısını sert bir şekilde itti. Neye uğradığını şaşıran yardımcı teknik adam, mahcup bir şekilde yerine oturdu.

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Ancak ne olduysa bu dakikadan sonra oldu. Torino takımı, sanki teknik direktörünü yaptığı hareket nedeniyle utandırmak ister gibi daha iyi oynamaya başladı. Olayın yaşanmasından 3 dakika sonra Adem Ljajic ile farkı ikiye çıkaran Torino, rahatladı. Ancak Mihajlovic’in utancını yeterli bulmayan Torinolu futbolcular, Sırp teknik adamın üzerine gitmeye devam etti. 88. dakikada sahne alan Joel Obi, Mihajlovic’e “Bak az daha yanlış adamı çıkarıyordun. Yardımcını hırpalayacağına teşekkür et” dercesine farkı üçe çıkaran golü ağlara bıraktı.

Karşılaşmanın ardından Mihajlovic ve yardımcısı arasında nasıl bir diyalog geçtiği bilinmez ama Sırp teknik adamın büyük bir özür borçlu olduğu kesin…