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Mehmet Demirkol’dan Aykut Kocaman’a: İngiltere’de adamı yatırıp keserler!

Mehmet Demirkol, Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın Vardar maçı sonrasında basın toplantısındaki tavrını eleştirdi.
12:3728 Ağustos 2017
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Mehmet Demirkol’dan Aykut Kocaman’a: İngiltere’de adamı yatırıp keserler!

Ntvspor’daki Spor Servisi programında Fenerbahçe’yi değerlendiren Mehmet Demirkol, hem Aykut Kocaman’ı hem de oynanan futbolu eleştirdi. Demirkol ayrıca Vardar maçı sonrasında Kocaman’ın basın toplantısındaki tavrı ve sözlerine büyük tepki gösterdi.

24 Ağustos 2017 Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman`dan Vardar mağlubiyeti sonrası şok basın toplantısı İlgili Haberi Oku

Demirkol şöyle konuştu:

Bir maçtan sonra hem de Vardar gibi bir maçtan sonra çıkıp ‘Benim söyleyecek hiçbir şeyim yok’ deyip gidiyorsan… Bunu İngiltere’de yapsan var ya, adamı yatırıp keserler testere ile keserler! İnsan içine çıkamazsın. İspanya’da bir daha çalıştıramazlar.

 

Etiketler
Aykut Kocaman Fenerbahçe MEHMET DEMİRKOL
Son güncelleme: 15:12 | 28.08.2017
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