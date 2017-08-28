Luis Neto kimdir, kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor? (Fenerbahçe’den bir transfer daha) FB transfer haberleri

Fenerbahçe transfere doymuyor. Sezon başından bu yana Mehmet Ekici, Dirar, Valbuena, İsla, Soldado, Guilliano gibi birbirinden yıldız oyuncuları transfer eden sarı lacivertliler Portekizli yıldız Luis Neto ile de her konuda anlaştı. Peki Luis Neto kimdir, kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor? İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi ile ilgili tüm detaylar...

Fenerbahçe transferlere devam ediyor. Süper Lig’in 3. haftasında ilk 3 puanını kazanan Fenerbahçe, Zenit’in Portekizli yıldızı Luis Neto ile anlaştı. Peki Luis Neto kimdir, kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor? İşte Fenerbahçe’nin yeni transferi ile ilgili tüm detaylar…

NETO YARIN İSTANBUL’A GELİYOR

Transfer için görüşmelerine devam eden Fenerbahçe, Zenit'te forma giyen Neto'yla anlaşmaya vardı. Birkaç gün önce aynı kulüpten Giuliano'yu kadrosuna katan sarı-lacivertli ekip, Portekizli savunma oyuncusu konusunda da Rus kulübüyle anlaşmaya vardı. 500 bin Euro karşılığında bu futbolcuyu 1 yıllığına kiralayacak olan Fenerbahçe'nin, sözleşmeye 3 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu koyduğu da öğrenildi. Portekizli savunma oyuncusu, sarı-lacivertli ekibe imza atmak için yarın İstanbul'a gelecek.

Fenerbahçe`ye transferi beklenen Webo tribünde Fenerbahçe ile adı anılan Webo, Gençlerbirliği maçını tribünden takip etti. İlgili Haberi Oku

2013'te 6.5 milyon euro karşılığında Siena'dan Zenit'e transfer olan Portekizli stoper zaman zaman sağ bek ve ön libero pozisyonlarında da forma giydi.

Fenerbahçe daha önce de 2013 yılında Zenit'ten Portekizli stoper Bruno Alvers'i transfer etmişti.

LUIS NETO KİMDİR?

Portekiz’in Varzim şehrinde 26 Mayıs 1988 tarihinde hayata merhaba diyen Luis Neto, profesyonel futbol yaşantısına 2006 yılında doğduğu şehrin takımı Varzim’de başladı. İlerleyen yıllarda milli formayı sırtına geçiren Neto, şimdiye dek milli formayla 11 maça çıktı.

Mehmet Demirkol`dan Aykut Kocaman`a: İngiltere`de adamı yatırıp keserler! Mehmet Demirkol, Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın Vardar maçı sonrasında basın toplantısındaki tavrını eleştirdi. İlgili Haberi Oku

Varzim’den sonra Nacional ve Siena formaları giyen yıldız oyuncu son olarak 6.5 milyon euro transfer bedeliyle Rusya’nın Zenit kulübüne transfer oldu. Burada 77 maçta forma şansı bulan Neto, 1 gol atma başarısı ögsterdi.

Stoper mevkiinde görev yapan yıldız oyuncu, sağ bek ve defansif orta saha pozisyonlarında da oynayabiliyor.