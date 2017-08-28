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FENERBAHÇE
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Luis Neto Fenerbahçe’de! 01:00’de İstanbul’da…

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Zenit'te forma giyen Portekizli savunma oyuncusu Neto'yla anlaşmaya vardı. Başarılı savunmacı bu gece 01.00'de İstanbul'a gelecek.
14:4228 Ağustos 2017
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Luis Neto Fenerbahçe’de! 01:00’de İstanbul’da…

Transfer için görüşmelerine devam eden Fenerbahçe, Zenit’te forma giyen Neto’yla anlaşmaya vardı. Birkaç gün önce aynı kulüpten Giuliano’yu kadrosuna katan sarı-lacivertli ekip, Portekizli savunma oyuncusu konusunda da Rus kulübüyle anlaşmaya vardı. 500 bin Euro karşılığında bu futbolcuyu 1 yıllığına kiralayacak olan Fenerbahçe’nin, sözleşmeye 3 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu koyduğu da öğrenildi. Portekizli savunma oyuncusu, sarı-lacivertli ekibe imza atmak için bu gece 01.00’de İstanbul’a gelecek.

Yıldız oyuncunun 29 Ağustos akşamı saat 19.00’da İstanbul’a inmesi beklenirken Fenerbahçe yaptığı açıklamayla futbolcunun gece saat 01.00’de İstanbul Atatürk Havalimanı’na ineceğini duyurdu.

2013’te 6.5 milyon euro karşılığında Siena’dan Zenit’e transfer olan Portekizli stoper zaman zaman sağ bek ve ön libero pozisyonlarında da forma giydi.

Fenerbahçe daha önce de 2013 yılında Zenit’ten Portekizli stoper Bruno Alvers’i transfer etmişti.

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Etiketler
fenerabhçe Neto transfer zenit
Son güncelleme: 20:17 | 28.08.2017
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