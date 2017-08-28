Konak Belediyespor, Gintra’ya mağlup oldu

Konak Belediyespor, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Eleme Turu 1. Grup mücadelesinde Litvanya ekibi Gintra'ya 3-1 mağlup oldu.

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Eleme Turu 1. Grup mücadelesinde İzmir ekibi Konak Belediyespor, Litvanya ekibi Gintra’ya 3-1 mağlup oldu.

David Petriashvili Stadyumu’nda oynanan mücadelede Konak Belediye’nin tek golü 55. dakikada Kader Hançar’dan geldi. Litvanya ekibinin gollerini ise 40. ve 82. dakikalarda Ana Alekperova ve 86. dakikada Liucija Vaitukaityte kaydetti.

Bu sonuçla Konak Belediyespor 6 puanda kalırken, Gintra 9 puana yükseldi. Konak Belediyespor Avrupa arenasında Kadınlar Futbol 1. Ligi'ne damga vuran ve beş sezondur üst üste, şampiyonluğu kimseye bırakmayan Konak Belediyespor, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Turu'nda yarın Gürcistan temsilcisi Martve ile karşılaşacak. İlgili Haberi Oku