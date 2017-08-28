İşte Oğuzhan Özyakup’un milli takıma alınmama nedeni

Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup'un milli takım kadrosunda yer almamasına en yetkili ikinci ağız Tayfur Havutçu açıklık getirdi. Havutçu, yıldız futbolcunun taktik anlayışı gereği kadroya dahil edilmediğini belirtti.

Rusya’da düzenlenecek olan 2018 Dünya Kupası’nın elemelerinde 2 ve 5 Eylül’de Ukrayna ve Hırvatistan ile çok kritik maçlara çıkacak olan Milli Takım’da cuma günü aday kadronun açıklanmasının ardından 1 numaralı gündem maddesi Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup’un davet edilmemesi olmuştu.

Orta sahada Ozan Tufan ve Selçuk İnan gibi kendi kulüplerinde düzenli forma şansı bulamayan isimlerin çağrılıp, Beşiktaşlı yıldızın çağrılmaması, başta siyah beyazlı taraftarlar olmak üzere futbol kamuoyunun büyük bir çoğunluğunun sert tepkisini çekmişti.

Oğuzhan Özyakup`tan milli takım sitemi Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Oğuzhan Özyakup, A Milli Futbol Takımı'na seçilmemesiyle ilgili olarak, “Kimseye kırgın olamam ama üzüldüm. Geçen hafta hocamızla tanışma fırsatımız oldu. Orada ‘Kampta görüşürüz' konuşması geçti. Bu konuşmadan sonra insan ister, istemez bunun arkasında farklı şeyler arar, aklıma başka şeyler geliyor” açıklamasını yaptı. İlgili Haberi Oku

Eleştirilerin odak noktasında ise Ay-Yıldızlı ekibin çiçeği burnunda teknik direktörü Mircea Lucescu vardı.

“LUCESCU OĞUZHAN’I BEĞENİYOR”

Rumen çalıştırıcının yardımcısı Tayfur Havutçu, Habertürk’e konuştu ve konuya açıklık getirdi.

Oğuzhan’ın taktik gereği kadroya alınmadığını belirten Havutçu, “Hocamız Oğuzhan’ı beğeniyor. Kaliteli bir futbolcu olduğunu söylüyor. Zaten kendisiyle de görüştü. Oğuzhan’ın alınmaması kötü oyuncu olduğundan değil. Sadece yaptığımız analizler neticesinde 2 maçta farklı tatkik anlayışlar ile oynayacağımızdan dolayı Oğuzhan’ı çağırmadık. Bundan sonraki süreçte Oğuzhan yine bizimle olacaktır” ifadelerini kullandı.