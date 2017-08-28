Her rakip Gençler gibi dokuz kişi kalmayacak!

Aykut Kocaman, maçtan dakikalar önce “Zihinsel anlamda yıprandık. Ligde var olmak için kazanmalıyız” dedi ancak… Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durumu daha da karmaşık hale getirmek için beşli defansla sahaya çıkmıştı ancak… Her iki teknik adamın ve maçın da önüne hakem Ümit Öztürk geçti! Gençler'in sağ beki Ahmet Oğuz'un Valbuena'ya yaptığı bilinçli tekmeyi sarı kartla, sarı kartlı Fener'in stoperi Skrtel'in Ahmet İlhan'a yaptığı hareketi hem de penaltı vermesine rağmen kartsız geçiştirdi. Halil İbrahim'in ceza sahasında Soldado'ya kontrolsüz hareketini penaltıyla cezalandırmadı. Ahmet Oğuz ve Skrtel'i atmayan Ümit Öztürk, Rantie'yi haklı bir şekilde kenara gönderdi ancak… Oyunun kontrolünü kaybeden hakem böyleydi de Fenerbahçe'nin son umudu Aykut Kocaman ne yaptı?

ROMAN-SKRTEL'LE ÇOK GOL YERLER

Çift ön liberoda ısrarlı olduğunu bir kez daha gösterdi, Mehmet Topal ve Ozan Tufan'la altılı savunma yaptı. İlginç olan şuydu: 10 kişi kalan Gençler'e karşı ikinci yarıda hücumcu Dirar'ı çıkaran Aykut Hoca, Aatif'ı oyuna aldı. Topal-Tufan ikilisinden vazgeçmedi… Neyse ki Aatif ve Isla'yla zaman zaman Valbuena-Soldado'yla oyunu rakip takım sahasına yıkabildi. Kırmızı siyahlı takım ne zaman yoruldu, Ozan Tufan ileri çıkabildi ve maçın ilk dakikalarından itibaren olması gerektiği yerde, 67'de ceza sahasında topla buluştu, günü kurtardı. İşin özü şu: Fenerbahçe, Roman- Skrtel tandemiyle çok gol yer. Maçı kanatlara taşımaz, dikine paslarla hücuma çıkmazsa ve modern futbolun tek şartı olan ön liberodan vazgeçmezse bu sene de hayal kırıklığı yaşar! O zaman kaliteli Giuliano da başarılı olamaz…

SON SÖZ: Kjaer'i satan yönetimin bu çapta bir stoper almaması, teknik kadronun bu konuda adım atmaması garip.