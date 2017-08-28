Göztepe, Filip Helander ile görüşmelere başladı

Süper Lig'de Trabzonspor'u evinde 3-2 yenerek galibiyetle tanışan ve milli maç arasına moralli giren ve kamp için Erzurum'daki Palandöken'i seçen Göztepe, transferde rotayı İtalya'ya çevirdi. İzmir ekibi, İsveçli stoper Filip Helander ile görüşüyor.

Stoper ve sağ kanat arayışı içindeki Göztepe yöneticileri, Hırvatistan ekibi Hajduk Split’in savunma oyuncusu Zoran Nizic’ten umudu kesince İtalya’daki Serie A ekiplerinden Bologna forması giyen İsveçli oyuncu Filip Helander ile görüşmeye başladı. Geçen sezonun devre arasında Hellas Verona’dan Bologna’ya transfer olan 24 yaşındaki stoper için İtalyan temsilcisinin 2.5 milyon Euro istediği belirtilirken, yönetimin fiyatı düşürmek için pazarlıkları sürdürdüğü belirtildi. Nizic’ten sonra Helander’i de listeye ekleyen kurmayların 2 defans oyuncusunu daha alternatifler arasında tuttuğu bildirildi.

Futbola 2010 yılında Malmö’de başlayan Helander, 2015-16 sezonunda İtalyan ekibi Verona’ya transfer oldu. Ardından Bologna’nın yolunu tutan genç savunma oyuncusu, geçen sezon Bologna’da 11 maçta forma giydi. Bu sezon geride kalan ilk 2 haftada sahaya 11’de çıkma şansı bulamayan Helander, geçen haftaki Benevento müsabakasında oyuna sonradan dahil oldu. Teknik Direktör Tamer Tuna, Trabzonspor maçı ardından yaptığı açıklamada en az 2 futbolcuya imza attıracaklarını söylemişti. Milli maç nedeniyle lige verilen aradan sonra deplasmanda oynanacak Osmanlıspor karşılaşmasına kadar transferi bitirmeyi amaçlayan yöneticilerin Galatasaray’dan kanat oyuncusu Emrah Başsan’la da görüşmeleri sürüyor.

ERZURUM’A GİTTİLER

Trabzonspor galibiyetiyle 3’üncü haftayı mutlu bitiren Göztepe, milli maç arasını fırsat bilip Erzurum’a gitti. Sarı-kırmızılılar, 5 gün boyunca Palandöken’de kamp yapacak, kafile 1 Eylül cuma akşamı İzmir’e dönecek. Teknik heyetin İzmir’deki sıcak havayı dikkate alarak daha rahat antrenman yapabilmek için Erzurum’u tercih ettiği bildirildi. Bayramda 2 gün izin yapacak Göz-Göz, Osmanlıspor maçı hazırlıklarını 4 Eylül Pazartesi günü Adnan Süvari Tesisleri’nde sürdürecek.