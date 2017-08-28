Gökçe Doğan, Yakın Doğu Üniversitesi’nde

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, Mersin BŞB takımından transfer ettiği Gökçe Doğan ile sözleşme imzaladı.

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü’nden yapılan açıklamada, 1.78 metre boyundaki, guard ve kısa forvet pozisyonunda oynayabilen Gökçe Doğan'ın 2017-2018 sezonunda Yakın Doğu Üniversitesi forması ile mücadele edeceği sözleşmeye imza attığı belirtildi.

2016-2017 sezonunu Mersin BŞB forması ile kapatan Doğan, Euroleague'de 3.8 sayı, 1.9 ribaunt, 1.6 asist kaydetti. Başarılı oyuncu, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde ise 3.7 sayı, 2.3 ribaunt, 1.3 asist elde etti. 2015-2016 sezonunda Fenerbahçe'de forma giyen Gökçe Doğan, 2014-2015 sezonunda ise Samsun Canik Belediyesi’nde başarılı bir performans sergileyerek, ligin en iyi savunma oyuncusu unvanını elde etti. Savunmadaki etkinliğinin yanı sıra hücumda da önemli bir rol oynayan Doğan, 2014-2015 sezonunu maç başına 9.2 sayı, 5.4 ribaunt, 3.2 asist ve 1.5 top çalma istatistikleriyle tamamladı.

Gökçe Doğan: “Bu güzel organizasyonun içinde olmaktan dolayı çok mutluyum”

İmza töreninde konuşan Gökçe Doğan, “Türkiye ve Avrupa'da büyük hedefleri olan böyle güzel bir organizasyonun içinde olmaktan dolayı çok mutluyum. Başta başkanımız Sayın Işık Eyigüngör olmak üzere tüm Yönetim Kurulu Üyelerimize bu güzel organizasyonda beni de görmek istedikleri için çok teşekkür ederim. Tabi ki Yakın Doğu Üniversitesinin hedefleri her zaman çok yüksek. Yeniden Türkiye Ligi ve Kupası Şampiyonu olmak, Süper Kupa ve Cumhurbaşkanlığı Kupalarını kazanmak Euroleague'de Final Four oynamak istiyoruz. Çalışmalarımıza başladık. Hedeflerimize odaklanmış durumdayız ve yeni sezonda daha yüksek hedeflerle daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum. Tüm takım arkadaşlarımla beraber sakatlıksız güzel bir sezon geçirmemizi diliyorum” dedi.

Çağın Keskin: “Enerjisinden ve tecrübelerinden faydalanacağımız bir oyuncu”

Gökçe Doğan'ın skorer guard özelliği ile ön plana çıktığına dikkat çeken Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Çağın Keskin, imza töreninde yaptığı konuşmada, “Gökçe'nin enerjisinden ve tecrübesinden yararlanmak istiyoruz. Yakından tanıdığımız ligin tecrübeli oyuncalarından bir tanesi. Bu sezon için kendisi ile anlaştık. Takım kimyamıza uygun, yetenekli bir oyuncu. Yeni sezondaki Şampiyonluk hedefleri doğrultusunda skorerguard özelliğinin yanı sıra savunmada da takımımıza gereken katkıyı yapacağına inanıyoruz. Kulübümüze ve kendisine hayırlı olmasını diliyoruz” şeklinde konuştu.

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