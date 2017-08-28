Game of Thrones, Zenit tribünlerine kışı getirdi

Rusya Premier Ligi'nde oynanan Zenit-Rostov maçına Game of Thrones karakterlerinin kostümleriyle gelen 5 taraftar damga vurdu.

Zenit ile Rostov maçında Game of Thrones karakterlerinin kıyafetleriyle maça gelen 5 taraftar dikkat çekti. Zenit taraftarları Rostov maçına Game of Thrones karakterlerinin kıyafetleriyle geldi.

Taraftarlar şans getirmesi için bu yönteme başvurdu ancak beklenen olmadı ve Zenit ile Rostov 0-0 berabere kaldı.

İşte Oğuzhan Özyakup`un milli takıma alınmama nedeni Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup'un milli takım kadrosunda yer almamasına en yetkili ikinci ağız Tayfur Havutçu açıklık getirdi. Havutçu, yıldız futbolcunun taktik anlayışı gereği kadroya dahil edilmediğini belirtti. İlgili Haberi Oku