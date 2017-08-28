Galatasaray maçına gelen Hasselbaink’a büyük tepki

Galatasaray-Sivasspor maçını stadyumda izleyenler arasında efsane Hollandalı golcü Jimmy Floyd Hasselbaink de vardı. Ancak bu maçı izlemesi ona pahalıya patladı.

Bir zamanların en iyi golcülerinden olan Hasselbaink Galatasaray-Sivasspor maçından yaptığı paylaşımla bir anda Leeds United taraftarlarının hedefi oldu. TT Arena’da maçı seyreden Hasselbaink, Twitter’dan stadyumda çektiği bir selfie’sini paylaştı. Altına da ‘İnanılmaz bir atmosfer’ yazdı.

Ancak çok geçmeden Leeds United taraftarları bu tweet’i fark etti ve dev bir tepki operasyonu başladı. Nedeni Leeds United’lıların, iki taraftarlarının İstanbul’da bıçaklanarak öldürülmesini asla unutmamış olmaları.

Hasselbaink Temmuz 1997’de Boavista’dan Leeds United’a transfer olmuş ve 1999’da Atletico Madrid’e gidene kadar da Leeds forması giymişti. Ertesi yıl Hasselbaink’sız Leeds United UEFA Kupası’nda yarı finale yükselmiş ve Galatasaray’la eşleşmişti. İlk maç için İstanbul’a gelen iki Leeds United taraftarı bıçaklanarak öldürülmüştü.

Galatasaray iki maç sonunda turu geçen isim olmuş finalde de Arsenal’i devirerek UEFA Kupası’nı kazanmıştı. Ancak Leeds’liler iki taraftarlarının öldürülmesini asla unutmadı. Christopher John Loftus ve Kevin Spelight’ın öldürülmesini asla affetmeyen Leeds taraftarları bundan Galatasaray’ı sorumlu tutuyor.

Eski oyuncuları Hasselbaink’ın Galatasaray maçına gitmesi de bu yüzden Leeds fanlarının tepkisine neden oldu. Hasselbaink’ı Twitter’da takibi bir bir bırakmaya başlayan taraftarlar, attıkları tweet’lerle de tepkilerini dile getirdi.

Sneijder’a da tepki göstermişlerdi

Daha önce de Galatasaray’ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder, bıçak firmasının reklamını yaptığı bir tweet atmıştı. Başarılı oyuncu tweet’te “Sonunda Galatasaray bıçak setim satışa hazır ve her yere teslim edilebilir” ifadelerini kullanmıştı. Sneijder’in bu tweet’i İngiliz taraftarların büyük tepkisini çekti. Sneijder’in tweet’i attığı gün aynı zamanda Taksim’de iki Leeds United taraftarının öldürülmesi olayının yıldönümüydü. Bunu sonradan fark eden Sneijder, tweet’i hesabından kaldırdı.

Sneijder, bu tweet’i BBC’de haber olunca “Gerçekten çok üzgünüm. Bundan haberim yoktu. Ürünü kaldırıyoruz.” açıklamasında bulundu.

Harry Kewel da nasibini aldı

Leeds’in eski oyuncularından Harry Kewell da Liverpool’dan ayrılıp Galatasaray’a transfer olunca Leeds United taraftarlarınca hain ilan edilmişti.

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