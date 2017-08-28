Floyd Mayweather’a yenilen Conor McGregor partide coştu

Son yılların en merak edilen boks maçında Floyd Mayweather'a 10 raunt sonrası teknik nakavt ile yenilen Conor McGregor, düzenlediği partide çılgınlar gibi eğlendi. Yenilgiye rağmen 100 milyon ABD Doları kazanan Conor McGregor, yediği yumrukların acısını şarkı söyleyip dans ederek çıkardı.

Tüm dünyanın büyük heyecanla beklediği Floyd Mayweather – Conor McGregor boks karşılaşması Las Vegas'ta gerçekleşti. Kariyeri boyunca yaptığı 49 profesyonel karşılaşmayı da kazanan boksör Floyd Mayweather Junior ile karışık dövüşün asi çocuğu ve büyük şampiyonu Conor McGregor kozlarını paylaştı. Floyd Mayweather, Conor McGregor'ı 10. rauntta teknik nakavtla mağlup etti, lakabı ‘para' olan boksör 50. maçında 50. galibiyetini aldı.

Floyd Mayweather - Conor McGregor maçı nefes kesti Kariyeri boyunca yaptığı 49 profesyonel karşılaşmayı da kazanan boksör Floyd Mayweather Junior ile karışık dövüşün asi çocuğu ve büyük şampiyonu Conor McGregor boks maçında kozlarını paylaştı. Büyük merakla beklenen boks karşılaşması Las Vegas'ta gerçekleşti. Floyd Mayweather, Conor McGregor'ı 10. rauntta teknik nakavtla mağlup etti, lakabı ‘para' olan boksör 50. maçında 50. galibiyetini aldı. Maçtan toplamda 600 milyon dolar (2,1 milyar lira) gelir bekleniyor. İlgili Haberi Oku

Dev kapışma öncesi rakibi Mayweather karşısında iddialı söylemlerde bulunan McGregor’ın, karşılaşma biter bitmez bu sözlerini unuttuğu gözlendi. Hayranları ile birlikte Las Vegas’ta verdiği partide şarkılar söyleyip dans eden İrlandalı boksör, adeta ringde yediği yumrukların acısını çıkardı. Karşılaşmadan mağlup ayrılmasına rağmen 100 milyon ABD Doları’nı cebine koyan Conor McGregor’ın partideki keyifli görüntüsü dikkat çekti. Sanki dövüşü kazanmış gibi kendinden geçen McGregor’ın neşeli tavırları görenleri şaşırttı. Gözündeki morlukları güneş gözlüğü ile kapatan İrlandalı boksör, sabaha kadar eğlenmekten geri durmadı.