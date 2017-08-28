Floyd Mayweather’a yenilen Conor McGregor partide coştu

Tüm dünyanın büyük heyecanla beklediği Floyd Mayweather – Conor McGregor boks karşılaşması Las Vegas'ta gerçekleşti. Kariyeri boyunca yaptığı 49 profesyonel karşılaşmayı da kazanan boksör Floyd Mayweather Junior ile karışık dövüşün asi çocuğu ve büyük şampiyonu Conor McGregor kozlarını paylaştı. Floyd Mayweather, Conor McGregor'ı 10. rauntta teknik nakavtla mağlup etti, lakabı ‘para' olan boksör 50. maçında 50. galibiyetini aldı.
Dev kapışma öncesi rakibi Mayweather karşısında iddialı söylemlerde bulunan McGregor’ın, karşılaşma biter bitmez bu sözlerini unuttuğu gözlendi. Hayranları ile birlikte Las Vegas’ta verdiği partide şarkılar söyleyip dans eden İrlandalı boksör, adeta ringde yediği yumrukların acısını çıkardı. Karşılaşmadan mağlup ayrılmasına rağmen 100 milyon ABD Doları’nı cebine koyan Conor McGregor’ın partideki keyifli görüntüsü dikkat çekti. Sanki dövüşü kazanmış gibi kendinden geçen McGregor’ın neşeli tavırları görenleri şaşırttı. Gözündeki morlukları güneş gözlüğü ile kapatan İrlandalı boksör, sabaha kadar eğlenmekten geri durmadı.