Fernandao’ya mesajlı ‘hesap’
Fenerbahçeli Fernandao, Gençlerbirliği maçını Bağdat Caddesi'ndeki bir kafede takip etti. Maç sonu hesabp isteyen Brezilyalı, ilginç bir sürprizle karşılaştı.
Sakatlığı süren Fernandao, Gençlerbirliği maçını Bağdat Caddesi’ndeki bir kafede takip etti.
Brezilyalı yıldız 90 dakika bitiminde hesabı istedi. Fenerbahçe tribünlerinin uğrak mekanı olan kafenin sahibi, Fernandao’ya hesap yerine şu mesajı yolladı: “Hesaba gerek yok, şampiyon olun yeter.”
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