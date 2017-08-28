Fenerbahçe’ye transferi beklenen Webo tribünde

Fenerbahçe ile adı anılan Webo, Gençlerbirliği maçını tribünden takip etti.

Gençlerbirliği – Fenerbahçe maçında Ankara 19 Mayıs Stadı’nda sürpriz bir konuk vardı. Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Pierre Webo, mücadeleyi tribünden izledi.

Kamerunlu futbolcuyu tribünde görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Deneyimli santrforun adı son günlerde sarı-lacivertli takıma transfer olması konusu ile anılıyordu.

Webo bitiş düdüğünün ardından Fenerbahçe soyunma odasına gitti.