Fenerbahçe, Josef için teklif edilen 11 milyon Euro’yu reddetti

Fenerbahçe'nin, Josef de Souza için West Bromwich Albion'dan gelen 11 milyon euroluk ilk teklifi reddettiği öğrenildi.

NTV Spor’dan Onur Tuğrul’un verdiği bilgilere göre; Josef de Souza için gelen flaş teklif sonrasında FenerbahçeTeknik Direktörü Aykut Kocaman, Brezilyalı oyuncuyu Gençlerbirliği maçının ilk 11’ine almamıştı.

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Fenerbahçe, Josef için gelen bu yüklü teklifi yazı ile reddetti ancak sarı-lacivertli yönetimde bu karara karşı olanların olduğu da kaydedildi. Ödeme vadesiyle ilgili yeni bir teklif gelmesi halinde transferin gerçekleşebileceği belirtiliyor. 28 yaşındaki futbolcunun transferindeki son durum önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Fenerbahçe’nin hocası Aykut Kocaman, Gençlerbirliği maçının öncesinde, “Josef için ciddi teklif var, kendisi de bu teklife olumlu görüş bildirdi. Eğer şartlar uyarsa, benim karşı çıkmamın anlamı yok” demişti.

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