Fenerbahçe Gençlerbirliği maç özeti ve golleri (FB Gençlerbirliği GENİŞ ÖZET İZLE)

Süper Lig'e Göztepe ve Trabzonspor beraberlikleriyle başlayarak taraftarlarını üzen Fenerbahçe, ligin 3. haftasında Gençlerbirliği karşısında ilk 3 puanını hanesine yazdırdı. Halil İbrahim'in kendi kalesine ve Ozan Tufan'ın attığı gollerle ilk galibiyetine ulaşan Fenerbahçe 5 puana ulaştı. İşte Fenerbahçe Gençlerbirliği maç özeti, golleri ve önemli anları...

Süper Lig’de Fenerbahçe ilk galibiyetini elde etti. 3. haftanın son maçında Ankara ekibi Gençlerbirliği’ne konuk olan sarı lacivertliler, rakibini 2-1 mağlup ederek bu sezon ilk 3 puanını kazandı. İşte merakla beklenen Fenerbahçe Gençlerbirliği maç özeti, golleri ve önemli anları…

GENÇLERBİRLİĞİ FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ İZLE

AÇILIŞ KENDİ KALESİNE

Spor Toto Süper Lig’in üçüncü haftasında Fenerbahçe, Başkent’te Gençlerbirliği’ne konuk oldu. UEFA Avrupa Ligi’ne veda ettikten sonra çalkantılı bir sürece giren ve milli maç arasına moralli girmeyi hedefleyen sarı-lacivertliler müsabakadan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe 20’de Halil İbrahim’in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi 37’de Ahmet Oğuz’un penaltıdan attığı golle skoru eşitlerken ilk yarı bu skorla bitti. Spor Toto Süper Lig’in üçüncü haftasında Fenerbahçe, Başkent’te Gençlerbirliği’ne konuk oldu. UEFA Avrupa Ligi’ne veda ettikten sonra çalkantılı bir sürece giren ve milli maç arasına moralli girmeyi hedefleyen sarı-lacivertliler müsabakadan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe 20’de Halil İbrahim’in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi 37’de Ahmet Oğuz’un penaltıdan attığı golle skoru eşitlerken ilk yarı bu skorla bitti.Spor Toto Süper Lig’in üçüncü haftasında Fenerbahçe, Başkent’te Gençlerbirliği’ne konuk oldu. UEFA Avrupa Ligi’ne veda ettikten sonra çalkantılı bir sürece giren ve milli maç arasına moralli girmeyi hedefleyen sarı-lacivertliler müsabakadan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe 20’de Halil İbrahim’in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi 37’de Ahmet Oğuz’un penaltıdan attığı golle skoru eşitlerken ilk yarı bu skorla bitti.

VOLKAN: 9 KİŞİ KALAN TAKIMA BİLE PANİK YAPIYORUZ

Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup ettiği maçın ardından tecrübeli file bekçisi önemli açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalar…

“Öncelikle bugün iyi oyun, kötü oyun. Kaç gol yemişiz, kaç gol atmışız önemli değil. Galibiyet önemliydi. İnsanları mutlu edememenin verdiği baskı. İyi olmak, istenilen seviyede olmak istiyoruz. Üzerimizde kara bulut var. Ben de kendime bunu katabilirim. Hatalardan gol yedik.” “Bugün de penaltıdan gol yedik, ve tartışılabilir. Ancak bugün her şeyden ziyade kazanmak önemliydi. O galibiyeti aldıktan sonra her şeyi biraz daha kolaya çevirebileceğimizi düşünüyorduk. Gördüğünüz gibi 9 kişi kalan takım karşısında bile panik yapabiliyoruz. Tamamen maçı kaybetmemek içindi. İnşallah önümüzdeki haftalarda üstüne koya koya devam edeceğiz.”

“PROTESTOLAR HAKKINDA”

“Protestolardan üzüldüm. Ben 15 senedir buradayım ve 500'e yakın maç oynadım. Bunları daha önce de yaşadım ve geçti. Ancak ben de kendime kızıyorum. Taraftarın kızması da normal. Ben de olsam aynı tepkiyi veriyorum. Elimden geldiği kadarıyla ben iyi oynamak istiyorum. Bazen şanssızlıklar oluyor ama. Her zaman iyi kurtarışlar yapamazsanız. Bu ileride de olacak. Ancak dediğim gibi burada herkes, hepimiz Fenerbahçe'nin iyiliği için mücadele ediyoruz.”