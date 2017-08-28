Ersun Yanal iyi başlayamıyor

Süper Ligin ilk 3. haftasında hayal kırıklığı yaşayan Trabzonspor, Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde lig başlangıçlarına sıkıntılı başlıyor.

Süper Ligin ilk 3 haftasında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Trabzonspor, Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde sahaya çıktığı başlangıç haftalarından arzuladığı sonuçları alamıyor. Bordo-mavililer yeni sezonda sahasında Atiker Konyaspor’u 2-1 yenerken, deplasmanda oynadığı Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı ve Göztepe’ye ise 3-2 mağlup oldu. Bordo-mavili takım, ilk olarak 2007-2008 sezonunun 11. haftasında göreve gelen Teknik Direktör Yanal ile ilk 3 maçında Ankaraspor’u 2-1, yenerken, Denizlispor’a 2-0 ve Galatasaray’a 1-0 mağlup olmuştu.2008-2009 sezona Yanal ile başlayan Karadeniz ekibi ilk 3 haftada oynadığı maçlarda ise 2 galibiyet ve bir beraberlik elde etti. Bordo-mavililer Ankaraspor’u 2-0, Ankaragücü’nü 2-1 yenmişti.Yanal, Trabzonspor Teknik Direktörü Vahid Halilhodzic’in takımdan ayrılmasının ardından 12 Kasım 2014’te ikinci kez anlaşmaya vardığı bordo-mavili takımla birlikte çıktığı ilk 3 maçta Galatasaray’ı deplasmanda 3-0 mağlup etme başarısını gösterdi. Gençlerbirliği 4-1 mağlup eden Trabzonspor Beşiktaş’a ise 3-0 mağlup olmuştu.

Yanal’ın 3. dönemi

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, bordo-mavili takımın başında geçirdiği 3. döneminin ilk başlangıcı olan 2016-17 sezonunda, sahasında Kasımpaşa’yı 2-0 mağlup ederken, deplasmanda Gaziantepspor’a 1-0 mağlup oldu. Osmanlıspor’a ise 2-0 mağlup oldu.

En gollü dönemi bu sezon yaşadı

Trabzonspor, Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde en gollü haftaları ise bu sezon yaşadı. Yanal’ın bordo-mavili takımın başında yaptığı ilk 3. haftalık başlangıç maçlarında bugün kadar 15 maça çıktı. Söz konusu maçlarda 7 galibiyet ve 6 mağlubiyet elde eden Trabzonspor 2 maçtan ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililer bu sezon oynanan 3 maçta ise attığı 6 gole karşılık kalesinde de 6 gol gördü.